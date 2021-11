Nagore Robles publica unas fotos suyas que reconoce que hace años no las hubiera compartido

Nagore Robles ha emprendido un camino de auto aceptación que le está ayudando a ser más feliz y estar más contenta consigo misma. No hay más que ver algunas de sus publicaciones en redes sociales para darse cuenta.

“Todo cuanto necesitaba escuchar, salió de mi alma. Aún recuerdo cuando no era capaz de tomarme un café sola en un bar, y ahora busco mis momentos conmigo por encima de todo. Escúchate y verás la de cosas que tienes que decirte”, escribía junto a unas fotografías suyas en soledad disfrutando de la naturaleza.

Ha encontrado un punto de equilibrio que le permite ser más ella misma y donde la apuesta por lo natural es cada vez mayor. Normalmente la vemos en televisión, maquillada y vestida para la ocasión, pero también tiene su otro lado, el de una chica más que a veces, quiere renunciar a todo ese artificio.

Puede que antes también lo hiciera, pero la diferencia es que ahora, además, se atreve a compartir esos momentos, cosa que hace unos años hubiera sido impensable para ella.

“Me preguntan muchas veces de donde saco tanta fortaleza, y honestamente no lo sé. Me dicen que cómo puedo ser una mujer, aparentemente tan segura, y ahí sí puedo responder algo distinto. Sentir inseguridad, es un proceso que forma parte de la seguridad. Aceptarme en todos mis estados. Estas fotos hace tiempo, no las hubiera subido. Ahora quiero compartirlas con vosotr@s, así tal cual, esa soy yo también. 💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜🤝💜 #nagorerobles #dragongirl #inseguridadasegurada”, escribía juntos a un par de fotografías en las que podemos verla sin rastro de maquillaje.

Apoyada y respaldada

Muchas de sus amigas influencers y compañeros televisivos no han tardado en mostrarle su apoyo y lanzarle, ya de paso, unos cuantos piropos.