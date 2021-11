Roxette celebra los 30 años de ‘Joyride’ con una edición especial con temas inéditos

Joyride era el álbum que se suponía iba a cimentar el nuevo estatus de Roxette. Y así es como sucedió. El dúo sueco formado por Marie Fredriksson y Per Gessle venían experimentando un espectacular ascenso meteórico con Look Sharp!, lanzado en 1989, pero estaba por ver que no habían tocado techo. Tres sencillos número 1, The Look, Listen To Your Hear y It Must Have Been Love, y otros grandes éxitos como Dressed For Success y Dangerous los convirtieron en un fenómeno de éxito mundial en 1991.

Per Gessle aprovechó la fecha en la que el disco cumplió 30 años, el 18 de marzo, para escribir unas palabras en las redes sociales sobre qué había significado este álbum. "Siempre estuvimos muy orgullosos del proyecto Joyride. Fue un desafío y placer componerlo y grabarlo. La mayor recompensa llegó cuando hicimos la gira mundial. Conocer a los fans y sentir que la comunicación que experimentamos es muy rara. Gracias por acompañarnos desde marzo de 1991. 30 años increíbles".

Ya han pasado 30 años desde que Joyride se publicó, y para celebrarlo, tendremos a nuestro alcance una nueva edición de este histórico disco. Ya está a la venta una lujosa caja de vinilos de 4LP y una caja de 3CDs, que contiene el lanzamiento original, así como material inédito, que ofrece una visión más amplia y completa de una época única en la historia del pop. Las cajas están acompañadas por un libreto de 32 páginas ricamente ilustrado, que cuenta la historia.

Doce de las canciones incluidas en estos nuevos formatos son inéditas, entre ellas la primera grabación de Hotblooded, que originalmente estaba destinada a ser la pista de apertura del álbum hasta que Joyride ocupó su lugar, dando título al álbum y nombre a la gira que les llevaría por todo el mundo.

La caja Joyride también ofrece la oportunidad de escuchar dos demos inéditas de canciones originalmente lanzadas por el antiguo grupo de Per, Gyllene Tider, quien en 1984 se propuso explosionar en el mercado internacional con el álbum Heartland Café.

Como es habitual desde la triste desaparición de Marie Fredriksson, su compañero de banda ha tenido unas bonitas palabras dedicadas a ella al referirse al lanzamiento. "La insuperable voz de Marie es una de las principales razones por las que Roxette y también nuestro álbum más importante, Joyride fue un gran suceso. En esta época, estaba en su mejor momento, creando sin esfuerzo maravillas con mis canciones".