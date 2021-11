El Alizzz más frágil y vulnerable llega a ‘Tiene Que Haber Algo Más’, su primer álbum de estudio

Alizzz es uno de los productores más aclamados de la industria. Su música ha viajado ya por cada rincón del planeta. Tanto es así que su talento ha sido reconocido en los mismísimos Premios Grammy Latinos de este año. Regresó a España con tres galardones: Mejor canción pop-rock por Hong Kong de C. Tangana y Andrés Calamaro, Mejor canción alternativa por Nominao de C. Tangana y Jorge Drexler y Mejor ingeniería de grabación de un álbum por El Madrileño de C. Tangana.

Pero Alizzz tiene ganas de seguir explorando en los sonidos y de presentar nuevos proyectos. Ahora ha dado un nuevo paso en su carrera presentando su primer álbum de estudio: Tiene Que Haber Algo Más. "Después del éxito en crecimiento que tengo como productor, lo lógico hubiera sido focalizarme nada más en eso pero no sé cómo volví a recuperar la guitarra y me puse a cantar. Como siempre dando un volantazo cuando siento que todo está demasiado estable", declara Alizzz.

En esta ocasión, el de Castelldefels llega con un repertorio de 10 canciones que exploran su interior. "La huida, el amor efímero, lo instantáneo, la búsqueda infinita, lo crudo, roto y todo lo bonito que hay entre medio. Todo lo que me emociona, me obsesiona y me hace frágil y vulnerable", explica el artista.

Sus canciones están cargadas de estilos diversos, entre los que podemos escuchar el alternativo que tanto caracteriza a Cristian. Uno de los temas lo comparte con Rigoberta Bandini, Amanecer, que habla de la manera en la que ellos entienden una fiesta. "No nos conocíamos pero íbamos a los festivales y tenemos una manera muy similar de entender la fiesta", explica nuestro protagonista.

Otra colaboración es Luces De Emergencia junto a Los Planetas. "Llegan siendo mi grupo favorito y referentes artísticos desde siempre. Les tengo un respeto gigante por toda su trayectoria y cerrar el disco así es un sueño para mí, y se me cae una lágrima cada vez que lo pienso", explica emocionado. No hay dudas de que con esfuerzo, los sueños pueden cumplirse.

Little Jesus también ha aportado su granito de arena a este disco. Ellos están en Fatal. "Antes de la pandemia estaba viajando entre tres y cuatro veces al año a México y es de los pocos lugares del mundo donde tengo la sensación de rutina y casa. Para mí, Little Jesus tienen la propuesta artística más interesante del país, se la juegan con cada canción que sacan y no se acomodan. Siempre hay riesgo y valentía en todo lo que hacen", se deshace en halagos Cristian.

Alizzz da la bienvenida a esta nueva etapa como artista que estamos seguro que inspirará a más de uno. Y a ti, ¿qué te ha parecido Tiene Que Haber Algo Más?