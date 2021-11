Julia Otero, recuperada del cáncer, narra cuáles han sido sus secuelas y cómo le ha cambiado la vida

Julia Otero ha superado su cáncer. La presentadora de Onda Cero ha aprovechado una entrevista en el programa de radio de El Matí de Catalunya Ràdio para dar de viva voz una muy buena noticia que sus seguidores y amigos ya conocían gracias a las redes sociales pero que no habían escuchado de su propia boca: "He superado el cancer. Aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo, y por lo tanto soy siempre muy prudente. Pero en estos momentos no tengo ni una sola célula cancérigena, afortunamente".

Pero Otero no se ha querido quedar ahí. Preguntada por la conductora del formato de la radio catalana, Otero ha querido explicar a los oyentes de Catalunya Ràdio que el tratamiento contra el cáncer de colon es verdaderamente agresivo y que después de someterse a él todavía tiene secuelas físicas muy importantes. "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies que me deja prácticamente sin sensibilidad. Id con cuidado conmigo porque no tengo tacto", llegó a bromear la periodista, que acabó sosteniendo que, en estos momentos en vez de cinco sentidos, ella tiene cuatro. "Pero estoy bien. Estoy viva y estoy con ganas", añadió Otero con un tono muy optimista.

Sobre su vuelta a la antena la catalana explicó que no sabe cuándo volverá a sentarse ante los micrófonos pero que espera que sea muy pronto. "Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que en enero pueda volver a mi vida normal. Eso es lo que espero. Hoy hace exactamente tres semanas de la intervención quirúrgica y por lo tanto todo es muy reciente. Todo está muy tierno. Pero me encuentro con ganas y con fuerza", indicó la periodista.

El cáncer te cambia cosas por dentro

A Julia Otero, como le sucede a muchos de los pacientes de cáncer, esta enfermedad le ha cambiado la vida. "Es cierto que un año como este te cambia cosas por dentro. Hay cosas que puede ser que hace un año me interesaran muchísimo y ahora me interesan menos, y otras en las que ni me había fijado, ahora son importantes para mí", explicó Otero.

La periodista asegura ahora que, después de atravesar una enfermedad como el cáncer, no cree que sea capaz de fingir que aquí no ha pasado nada. "Seguramente todo esto me lo llevaré al micrófono. La vida y el trabajo no son dos compartimentos estanco, sino que hay muchas comunicaciones entre ellos. Y seguramente algún cambio notarán los oyentes", alegó la comunicadora.

Para ella, ahora las "miserias políticas, el cinismo" y la "polarización" son "soberanamente" aburridas. Sin embargo, explica que parece que, si juegas a poner un poco de sentido común y a coger un camino mucho más moderado, no estás siguiendo el camino de lo que se lleva en estos momentos. "Entrevistar a los políticos es una pérdida de tiempo enorme porque nunca contestan a aquello que se les pregunta y sabes que lo que te contestan es mentira la mayoría de las veces y lo hacen sin ruborizarse lo más mínimo", llegó a sostener la presentadora de Julia en la Onda, que aseguró que a su vuelta pondrá mucho más en cuestión algunos puntos de la información diaria.

"Tampoco sé cómo irá la cosa. Cuando me ponga seguramente entraré en la rueda del día a día y de la información diaria y puede ser que no tenga la distancia que ahora tengo para ver las cosas que pasan. Pero digamos que me gustaría sacar la cara fea que tiene la res pública que está tan contaminada y es tan engañosa para todo el mundo", añadió.