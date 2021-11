Dani Martín sorprende con sus imitaciones a Leiva y Fernando Tejero en El Hormiguero: “¡Son calcadas!”

Ya han pasado unos días desde que Dani Martín acudió (de nuevo) a El Hormiguero. No obstante, debemos recordar un momentazo que podemos revivir ahora. Y es que el cantante sorprendió con sus imitaciones a Leiva y Fernando Tejero: "¡Son calcadas!", leemos en los comentarios del extracto, algo con lo que estamos completamente de acuerdo.

A pesar de que parecía que era algo que Pablo Motos y Dani tenían pactado, no dejó de ser una sorpresa para todo el público. Ambos estaban hablando de la voz del cantante en el último disco, en el cual homenajea a El Canto del Loco, donde el artista considera que canta mucho mejor que en sus anteriores trabajos.

A continuación, el autor de No, No Vuelve le aconsejó al humorista Dani Martínez que, a partir de ahora, debía cambiar su manera de imitarlo. La conversación se encaminaba de esta forma hacia el mundo de las imitaciones... en el que ya debemos incluir al propio Dani Martín.

"Tienes un talento oculto hasta esta noche", le dijo Pablo Motos. "Me da una vergüenza que me muero, yo sé imitar a unos amigos que tienen mucho sentido del humor y no se van a enfadar, sé imitarles cuando estamos en privado", dijo Dani Martín. Se trata de Fernando Tejero y Leiva, a quienes imitó a la perfección. Este momentazo es imperdible:

Dani Martín demuestra su talento oculto: imita a Fernando Tejero y Leiva - El Hormiguero

Un Tejero recién levantado y haciendo bromas al propio Dani y un Leiva que "cuando está" borracho le sale mejor aparecieron en el plató de El Hormiguero. Pero no acabó ahí, ya que también trajo de vuelta a Jesús Puente, famosísimo actor y presentador que falleció en el año 2000.

Doblete en el Wizink Center en la gira de Dani Martín

En la parte musical, Dani Martín ya ha comenzado a dar conciertos con las nuevas versiones de El Canto del Loco en la rebautizada Qué Caro es el Tiempo, una gira que ha hecho doblete en el Wizink Center de Madrid.

En estos dos conciertos en la capital, el ganador de un LOS40 Music Awards 2021 con Portales ha estado realmente bien acompañado: los futbolistas Torres, Villa, Griezmann o Koke no faltaron a las señaladas citas.