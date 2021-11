Sandra Barneda confiesa que no pudo seguir grabando ‘La isla de las tentaciones’ tras la reacción de Alejandro

La cuarta edición de La isla de las tentaciones se está viviendo con mucha intensidad. Desde el principio, alguna de las parejas ha demostrado vivir todo con mucho dramatismo. Si en los avances hemos ido viendo cómo Zoe se colaba en la hoguera de los chicos, también hemos visto a Alejandro desesperado.

Este miércoles toca ver esa hoguera tan intensa de la que ya hemos podido ver algunas imágenes en El debate de las tentaciones. En plató estaba la madre de Alejandro que reconoce que es muy duro ver así a su hijo. Y respecto a lo que ha podido ver él para ponerse así, tiene dudas. “Yo pienso que no ha visto ni tanto, lo mínimo. Yo creo que habrá visto cualquier tontería y él ya se ha hecho en su mente…”, decía.

Maribel se emocionaba viendo así a su hijo y hablando de él y no podía reprimir las lágrimas. Sandra le preguntaba si estaba preparada para ver a su hijo el miércoles llegar a ese límite y ella negaba. Pedía perdón porque no quería llorar ni dar pena, pero Sandra Barneda la justificaba.

“Es muy complicado lo que vivió Alejandro. Yo no pude seguir la grabación. Me puse peor que tú, te lo digo, en el sentido de que yo no soy una persona que suela expresar mis sentimientos cuando está trabajando y me cogí un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vimos en ese momento. Llorar no es dar pena sino sacar los sentimientos que tienes y más de una madre que ve sufrir de esta manera a su hijo”, disculpó.

Las imágenes de la hoguera

En ese momento dio paso a parte de las imágenes que vio Alejandro en la hoguera y que le provocaron semejante estado de nervios. Unas imágenes que muestran parte de la cita de su novia Tania con Stiven en la que ella reconoció que le había sorprendido que, en tan poco tiempo, hubiera podido conectar con alguien así. Una conexión que le hacía dejarse llevar y fluir.

Y por si no fuera poco, aseguró que, si tuviera que tomar una decisión en ese momento de cómo irse del programa, lo haría sola. Sin duda, comentarios muy duros para su pareja y que dejaron al plató en silencio porque no es lo que esperaban.

La psicóloga reconoce que ver este tipo de imágenes rodeado de tus amigos no se procesa igual que cuando lo haces en la intimidad.

Veremos este miércoles cómo se resolvió esa situación tan tensa.