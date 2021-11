Ya hemos visto en ‘El debate de las tentaciones’ las imágenes de la primera infidelidad en Villa Paraíso

Rosario y Álvaro formaban la última pareja que conocimos en la cuarta edición de La isla de las tentaciones. Llegaron por sorpresa ya que Rosario había tenido un rollo anterior con otro de los emparejados, con Darío. Ese fue su debut.

Ya cuando se presentaron, dejaron claro que no es una pareja en perfecta armonía sino, más bien, todo lo contrario. Vivían en un bucle de venganzas. Si uno era infiel, el otro correspondía con otra infidelidad. Y llegaron a la isla para intentar acabar con eso. Aunque claro, una cosa es lo que uno quiere y otra, lo que tiene.

Ya habíamos visto que Álvaro fue el primero en caer en la tentación al besar a Sabela. Ocurrió después de ver unas imágenes de su chica en las que se la veía pasárselo muy bien con Suso. Eso provocó una vuelta a esa rueda de venganzas.

Infidelidad doble

Pero resulta que la infidelidad no solo ha llegado a Villa Playa. En El debate de las tentaciones hemos podido ver, también, la primera infidelidad en Villa Paraíso y, efectivamente, como era de esperar, Rosario es la protagonista. Ya hemos podido ver su beso con uno de los tentadores.

“Lo que siento en tan poco tiempo a mí me tiene descolocado. Yo soy así en la vida real y si me gustas mucho pues soy así, a lo mejor demasiado intenso, y me equivoco, pero soy así de nervioso, soy así de desesperado, soy así de atento, soy así de…yo qué sé”, le decía Suso en la intimidad de una de sus noches en el Caribe. Y ella no pudo más y se lanzó a besarle.

“Maravilloso, maravilloso… tú fíjate que él le estaba dando la chapa y la otra ya estaba así diciendo, ‘te quieres callar ya pesado, y me quieres comer la boca’”, decía Kiko Matamoros tras ver las imágenes.

Antes de empezar a debatir, Sandra Barneda quería aclarar algo: “Esta caída en la tentación es antes de que Rosario vea que Álvaro cae en la tentación, información importante”. Han actuado igual sin saber el uno del otro.

“Esta información corrobora que están a la par por completo, sin saber el uno del otro, han caído los dos”, corroboraba Suso Álvarez.

El miércoles veremos más en la nueva entrega del programa.