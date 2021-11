La final de ‘MasterChef Celibrity 6’ tiene una clara protagonista, la hija de Miki Nadal

Juanma Castaño y Miki Nadal se han convertido en los nuevos ganadores de MasterChef Celebrity. Sí, ambos. La sexta edición nos ha dejado novedades como esta doble victoria que no había sucedido nunca. Una final muy esperada que ha logrado el record de audiencia de esta temporada.

Aunque, por mucho que les pese, ninguno de los dos fue el protagonista de la gran final. Ni siquiera Miki con su cresta a lo Dabiz Muñoz que llamó poderosamente la atención.

No, la que brilló con más fuerza fue Carmen, la hija de seis años del humorista que estuvo apoyando en todo momento a su padre y que también animaba a su rival, algo que no todos los adultos harían.

En esta final familiares y amigos han estado presentes para apoyar a los suyos y disfrutar de todos sus avances en cocina. “Pareces un gallo”, dijo la pequeña cuando corrió a los brazos de su padre y se fijó en su nuevo peinado.

El mejor apoyo

Samantha Vallejo-Nágera le preguntaba a la niña si sabía lo que hacía su padre en televisión y ella lo tenía más que claro: “El tonto”. Cómo no caer rendido ante su naturalidad que estuvo presente durante toda la prueba.

“Quiero que gane mi papá, pero si no lo hace, ser segundo también está muy bien”, decía la pequeña que parece tener la cabeza muy bien asentada pese a su corta edad. Claro que eso no impidió que se pasara la prueba mandando besos a su papá desde la barandilla.

“¡Huele genial papá! ¡Eres el mejor papá del mundo!”, gritaba a su padre con la intención de darle ánimos. Así, cómo para no emocionarse. Pocas veces hemos visto a Miki en esta faceta tan personal.

Emocionado él y emocionados el resto de compañeros, especialmente David Bustamante. “Traedme pañuelos que voy a llorar, estoy enamorado de esta niña, es que me la como por favor”, decía tras ver cómo se desenvolvía Carmen.

Su inocencia se dejaba ver cuando llegó tarde a la final Yotuel Romero, recién llegado de ganar dos Grammy Latinos por Patria y Vida. No dudó en intentar explicar lo que estos premios han significado para él y su tierra, Cuba. Y decimos lo de intentar porque la emoción le puso las cosas complicados y en algún momento le impidió hablar. “¿Es mudo?”, preguntaba la pequeña Carmen cuando veía que no era capaz de expresar lo que llevaba por dentro.

Recuerdos emotivos

Pero no sólo ella ha provocado los momentos más tiernos del humorista. Ha vivido uno de los momentos más difíciles cuando ha tenido que hablar de su madre. “Mi madre falleció hace poco”, decía sin poder evitar las lágrimas que le quebraron la voz y le impedían hablar.

“Ha fallecido este pasado febrero y este postre me trae a mi madre, el recuerdo. Los desayunos, el vaso de leche de todas las mañanas, el tazón con galletas o magdalenas que se quedaban en el fondo y que ella me preparaba. Me levantaba y a veces se le quemaba la leche y a mí me encantaba raspar la leche quemada. El socarrat de la leche me parece tan bueno como el del arroz. Este plato me trae recuerdos de ella, de cuando se levantaba todas las mañanas. No solo cuando tenía 5 o 6 años sino hasta bastante mayorcito”, explicaba sobre su plato provocando más de una lágrima en el plató.

Sin duda, una noche cargada de emociones y con un final feliz.