Will Smith revela los traumas sexuales que sufrió: “A veces vomitaba tras tener un orgasmo”

No cabe duda de que Will Smith es uno de los rostros más populares de Hollywood y, al mismo tiempo, de los más queridos. Eso sí, el hecho de ser famoso y poseer una enorme riqueza económica no siempre va de la mano con la felicidad plena, tal y como explica en Will, el libro de sus memorias.

En las páginas de esta publicación, se recogen episodios que nunca antes habían salido a la luz de la archiconocida celebridad de la pequeña y gran pantalla. Uno de los más destacados es en el que revela traumas sexuales que sufrió hace año: "a veces vomitaba tras tener un orgasmo", dice el polifacético actor.

Todo empezó a partir de una ruptura con una novia que tuvo: "Hasta este momento de mi vida, solo había tenido relaciones sexuales con una mujer además de Melanie", comienza diciendo Will. "Pero durante los meses siguientes, me convertí en una hiena del gueto", prosigue.

"Tuve sexo con muchas mujeres y fue tan constitutivamente desagradable para mí que desarrollé una reacción psicosomática a tener un orgasmo. Podía, literalmente, tener arcadas y a veces incluso vomitaba", confiesa el actor en su libro.

"Esperaba por Dios que alguna hermosa desconocida fuera 'la definitiva' que me hiciera desaparecer este dolor... pero invariablemente, allí estaba yo, con arcadas y desdichado. Y la mirada de la mujer profundizaba aún más mi agonía"

"Lo que hice fue limpiar mi mente, permitirme saber que está bien ser cómo soy y ser quién soy. En mi mente, por mi educación cristiana, incluso mis pensamientos eran pecados", dice Will Smith.

Un libro lleno de duras confesiones

Además de este episodio, Will Smith escribe, junto a Mark Manson, otras duras confesiones a lo largo de las páginas de Will, libro que sale a la venta en España este mismo 1 de diciembre de 2021.

En las últimas semanas, compartió un extracto en el que habla de cómo su padre se convirtió en una pesadilla para él durante su niñez. Llegó hasta tal punto que pensó en "matar" a su padre para vengar a su madre, ya que la maltrataba.