Roberto Leal comparte un duelo: Maluma o Juanes (y sus seguidores parece que lo tienen claro)

Roberto Leal se lo pasa en grande en Pasapalabra donde todos los días, de lunes a viernes, tiene un ratito de música a modo de juego. En uno de los últimos programas le ha tocado hablar de Maluma y Juanes.

Dos artistas colombianos de dos generaciones muy distintas y con millones de seguidores cada uno de ellos. Juanes representa a la música latina con una vertiente más rockera mientras que Maluma en uno de los líderes de la nueva escena urbana.

Si hubiera que elegir entre los dos porque solo pudiera quedar uno, ¿tendrías claro a quién elegirías? El presentador ha propuesto este duelo en sus redes sociales.

“Pues habrá que mojarse... ¡Solo puede quedar uno! 😎🎤Argumenta tu respuesta 😝 #colombia #pasapalabra #maluma #juanes”, compartía en su Instagram. Y no se hacían esperar las primeras respuestas.

“Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos ❤️‍🩹”, comentaba Mario Jefferson que tiene claro su voto para Juanes. Más dudas tiene la actriz Adriana Torrebejano que no ha podido decidir: “Tengo la camisa baby”. Ha mezclado las señas de identidad de ambos. Imposible no asociar las camisas negras a Juanes y qué decir del ‘Maluma baby’ que repite una y otra vez el cantante.

El pueblo habla

Sus seguidores sí que se han mojado y en la primera hora parece que ha habido un claro vencedor y, por raro que pueda parecerle a alguno, no se trata de Maluma. Aunque también ha tenido algún defensor, la gran mayoría de comentarios le daban su favor a Juanes.