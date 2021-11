Adele acaba de lanzar su álbum 30, uno de los más esperados del 2021. Tras seis años sin sacar música, la estrella británica ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con un disco en el que narra su divorcio de una manera sorprendente. Y es que la voz de la estrella parece de otro mundo.

A pesar de que acaba de lanzar disco, Adele había dicho en varias entrevistas que no tenía planeado salir de gira. Una noticia que había sido recibida por sus fans como un jarro de agua fría.

En plena promoción, cuando la estrella acudió al programa SiriusXM, presentado por John Mayer, contestó lo siguiente cuando le preguntaron sobre hacer un tour mundial:

No ,probablemente no. Me encantaría. Estaba desesperada por ir de gira... Me metí en el ritmo la última vez. [...] No me pega sacar un álbum este año e ir de gira con él en 2023"

Adele confirma residencia en Las Vegas



Pues bien, lo que no había dicho la cantante es que, aunque no fuese a salir de gira, sus fans iban a poder disfrutar durante cuatro meses de su música en directo. Eso sí, tendrán que ser ellos los que se desplacen para verla. ¿La razón? Adele va a seguir la estela de grandes estrellas como Celine Dion o Britney Spears y tendrá su propia residencia en Las Vegas.

Bajo el nombre de Weekends with Adele, la artista estará durante 12 semanas en la famosa ciudad estadounidense. La cantante inglesa estará dando dos espectáculos cada fin de semana en el Coliseo del Hotel Caesars Palace desde el 21 de enero hasta el 16 de abril de 2022.

De este modo, esta serie de conciertos se adelantan a las fechas que ya tenía confirmadas y cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos en el BST Hyde Park del verano de 2022.

Las entradas de estos conciertos en Las Vegas podrán adquirirse a partir del próximo martes 7 de diciembre a través de Ticketmaster. Eso sí, los fans podrán adquirirlas antes gracias al servicio de preventa que tiene la plataforma.

Es cierto que los rumores sobre una residencia en Las Vegas llevaban tiempo sonando, pero dejaron de tenerse en cuenta cuando ella misma los desmintió en una entrevista para Rolling Stones. La británica aseguraba que no había ningún teatro disponible.

Sin duda, se trata de una manera de que la cantante tenga una rutina durante el tiempo que esté actuando, dejando de lado los largos trayectos entre ciudades.