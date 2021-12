‘Secret Story’: Críticas a Cristina Porta por un comentario machista que indignó dentro y fuera de la casa

El feminismo es necesario hasta en Secret Story, y toda la gente de la casa es bien consciente de ello. El programa siempre se cuida de no permitir faltas de respeto o salidas de tono entre los concursantes, aunque a veces las formas les fallan y es prácticamente inevitable. Y aunque esta vez ha sido ligeramente diferente, no ha pasado desapercibido para la audiencia.

Durante la edición se han llegado a condenar comentarios fuera de lugar como el de Gemeliers, que llamaron "guarra" a Adara -luego aseguraron que no tenía ese contexto- ; otro de Adara Molinero, que llamó "mujer sin dignidad" a Cristina Porta; o el de ésta última, que pese a insistir reiteradas veces en que Adara se disculpase en ese comentario comentario insinuó lo mismo semanas atrás a Emmy Russ. Y ahora, vuelve a ser Porta la que ha dejado un comentario que no ha gustado a mucha gente.

Y es que durante la semana, Cristina Porta habló de fútbol aclarando que si a ella le gusta es porque tiene "una parte de chico". La periodista deportiva pasó desapercibida en el momento, aunque en el programa del martes Julen de la Guerra quiso indagar en lo que dijo:

Julen, a Cristina: "Tuviste unos comentarios totalmente desacertados. Que si a una mujer le gusta el futbol, tiene una parte de hombre o que si un hombre es más sensible, tiene una parte de mujer. Todo el mundo flipamos" #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/ab9mIC1Kfg — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 30, 2021

Aunque el extronista quiso resaltar que separar en géneros las aficiones no está bien, Porta no reculó. "¿Que dije queyo soy medio chico porque me gusta el fútbol? Pues sí, y lo digo", contestó a Julen. Él, además de dejar caer que nadie le decía a Cristina cuando se equivocaba y debía recular, lanzó un alegato que fue de lo más aplaudido.

Ante el argumento de Porta sobre su propia personalidad y el género del deporte en cuestión, Julen respondió tajante de nuevo: "Las mujeres a las que les gusta el fútbol son mujeres a las que les gusta el fútbol", concluyó el madrileño. Un comentario que, por supuesto, no fue rebatido por nadie.

Las redes, muy indignadas

Como era de esperar, el momento vivido en la casa enseguida trasladó el tema a Twitter. No llegó a causar debate, pues casi la totalidad de los comentarios apuntaban en la misma dirección.

Que se esté luchando por comentarios como el que suelta Cristina y que tengamos que verlo en TV!

Ojalá Cristina fuera!



Por todas las que jugamos al fútbol y hemos estado luchando para que no se metan con nosotras como estos comentarios #SecretCuentaAtrás12 #Secret30N https://t.co/u3uiHC0840 — Sofiama♥️✈️ (@SofiamaSecret) December 1, 2021

Hoy, se felicita una mujer por ganar el balon de oro en el futbol. Hoy Cristina Porta, periodista deportiva, afirma que las mujeres que aman el futbol son mitad hombres. La sociedad amigas. La sociedad involuciona #SecretCuentaAtras12 — comentandolatele📺 (@GHDICTA1) December 1, 2021

Que MACHISTA Cristina Porta diciendo que a las chicas que le gustan el fútbol son un poco chicos. Que mensaje tan peligroso para lanzarlo de ese modo a una sociedad.



Esas chicas cristina, son chicas que les gustan el fútbol, FIN. #SecretCuentaAtras12 — Joselushow🎤📺 (@Joselu53087627) December 1, 2021

Aquí tienes a una señora, Cristina Porta, una chica a la que le gusta el fútbol. No sé si tiene carrera o no, y me importa una mierda. #Secretcuentaatras12 pic.twitter.com/YqK2jZFeE0 — Añuska (@anuska1710) December 1, 2021

La gente de las redes tienen muy claro que el fútbol no tiene género, y que una mujer no deja de serlo en su totalidad por el hecho de gustarle ese deporte. De hecho, mucha gente decidió colocar en el foco y dar el ejemplo de Alexia Putellas, la primera mujer española en ganar el Balón de Oro. ¿Pedirá disculpas la periodista deportiva por sus declaraciones, o lo dejará pasar?