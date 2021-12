Sebastián Yatra se cuela en ‘Secret Story’ por la prueba semanal que deja a Cristina con dudas sobre su chico

Secret Story intenta explotar el lado más artístico de los concursantes a través de las pruebas semanales. Eso nos ha llevado a verles en todo tipo de situaciones que tienen que ver con el baile y el teatro. En esta ocasión, tenían que montarse una coreografía con el último tema de Sebastián Yatra, Tacones rojos. Y claro, con ese título, estaba claro cuál iba a ser el calzado que tendrían que utilizar para la ocasión.

En los últimos días les hemos visto ensayar sus bailes y, sobre todo los chicos, encontrar la manera de poder moverse con unos tacones a los que no están acostumbrados. Las parejas formadas incluían a Cristina Porta y Julen de la Guerra, Luca Onestini y Sandra Pica y Miguel Frigenti y Luis Rollán, cada uno con un Gemeliers.

El reto era importante, tal vez por eso la organización tuvo el detalle de encontrar a alguien para que les diera ánimos. Y nadie mejor en este caso que Sebastián Yatra. Sí, vamos a tener que adoptar al hiperactivo colombiano que últimamente está muy integrado en nuestro país donde ha grabado hasta una serie.

El consejo de Sebastián Yatra

En esta ocasión no estaba físicamente presente, pero sí ha querido dejarles un mensaje: “Hola chicos y chicas de La casa de los secretos, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra aquí saludándolos desde mi casa, en Medellín, Colombia. Espero que estén teniendo muy linda noche y espero que también les esté gustando Tacones rojos, mi nueva canción, que ya vi que tienen los tacones rojos puestos todos y ojalá les estén sentando super bien”.

Ahí no quedaba la cosa porque aún tenía un consejo que darles para que la cosa saliera super bien. “Yo estoy personalmente bien emocionado porque su reto semanal es hacer su propia versión de mi vídeo de Tacones rojos. El consejo que yo les puedo dar para que les vaya super bien con este reto y que lo pasen es que se diviertan y que se dejen llevar. Yo soy pésimo bailarín y lo hice, así que la coreografía no está tan difícil, pero lo principalmente, disfruten. Les mando un abrazo muy fuerte, les quiero mucho”, terminaba diciendo.

¿Ha habido beso?

Y con esos ánimos se metieron de lleno en la prueba, no sin algún problemilla, como que Cristina y Julen tuvieron que repetir su baile porque en la primera ocasión no les pusieron el corte de música con el que habían ensayado.

Otro de los momentos que dejó esta prueba fue el final del baile de Luca y Sandra. Ya en el salón, Carlos Sobera, preguntaba si se habían dado un beso al acabar. Cristina, la pareja del italiano dudaba.

Cuando Carlos le preguntó qué le había parecido a ella que había seguido atentamente el baile, lo puso en duda: “Voy sin lentillas, así que no te puedo confirmar absolutamente nada. A propósito, no me las he puesto". Pero en seguida saltaba Sandra para dejarlo claro: “Hemos acercado las caras, pero no ha habido beso".

Finalmente, todas las parejas hicieron su baile y la pareja ganadora fue la formada por Luis Rollán y Dani Oviedo que, ellos sí, han sellado su coreografía con un beso. El público les ha proclamado ganadores y se han llevado una buena cena preparada por la organización.