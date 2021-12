Cristina Porta y Luca Onestini, ¿al borde de la ruptura en ‘Secret Story’?

Una de las parejas más controvertidas en Secret Story es la que forman Cristina Porta y Luca Onestini. Han pasado por muchos momentos dentro de la casa, pero siempre juntos. Al principio formaron piña con Miguel Frigenti en lo que era el primer grupo minoritario de la casa.

Cuando el periodista se fue, las cosas cambiaron y las tornas se dieron la vuelta hasta que ella logró convertirse en la líder del grupo mayoritario en el que ya no encajaba su viejo amigo que acabó volviendo a la casa por la repesca. El punto de no entendimiento era la defensa que hacía él de Adara Molinero que primero formaba parte del mismo grupo y luego se convirtió en su gran enemiga.

Y al margen de todo eso, la relación de Cristina y Luca iba consolidándose, no sin problemas. Poco antes de entrar en la casa, el italiano había roto su relación de cuatro años con una modelo y estaba reticente a comenzar algo nuevo dentro de la casa.

Pero el paso de los días y tantas horas compartidas, acabaron culminando en besos y arrumacos a los que tanto se resistían. Y mientras, fuera de la casa, la audiencia dividida entre los que no se creen esta carpeta que consideran forzada para ganar puntos en el concurso, y los que sí creen que entre ellos hay algo sincero.

Convivir en estas circunstancias no es fácil y menos cuando se está empezando una historia y ellos lo saben que, de vez en cuando, tienen grandes broncas. La mayoría de las veces tienen que ver con los bajones que le dan a Cristina por la tensión de saberse nominada semana tras semana.

Nueva discusión

Uno de esos momentos tensos entre ellos se ha vivido cuando toda la casa estaba haciendo una pizza en la cocina mientras ella estaba desanimada metida en la cama. Su chico ha acabado yendo a ver qué la pasaba, como suele hacer siempre.

“He ido antes a darte un abrazo, he visto que estabais haciendo una pizza cuando íbamos a hacerla nosotros mañana como siempre. Somos los dos un grupo de cocina, hemos comprado para hacer la pizza como hacemos siempre y la hacemos los dos", le echaba en cara la periodista.

"La ha hecho otra gente", intentaba explicarle él. "No, la has hecho tú. Yo actúo diferente cuando veo a una persona que está mal, desde luego no la dejo de lado", le seguía recriminando Cristina que parecía bastante afectada.

El italiano ya no ha podido más y se ha levantado visiblemente molesto. "No se puede. De verdad, un poquito de respeto también para mí, ¿lo tienes o no? ¿Quién te ha dejado de lado? No me merezco esto porque estoy siempre aquí, te sigo siempre, ahora te enfadas por la pizza. Cuando yo estaba solo, ¿tú dónde estabas?", le preguntaba.

Ella le informaba de que estaba llorando en la cama. “Ahora ¿por qué lloras? ¿Me lo explicas? Me parece todo absurdo. No intentes decir cada vez que es mi culpa porque esto yo no lo puedo aguantar más, todo hasta un límite, de verdad que yo no puedo más", decía tajante Luca un poco a modo de ultimátum.

Ella acaba pidiéndole que volviera a la cama con ella para tener un rato tranquilos. "Si quieres un consejo, sal de este bucle que estás haciendo porque al final no ha pasado nada que pueda justificar esto, ¿vale?", le decía él.

Aunque ella no es de las que da su brazo a torcer y aseguraba que “yo concibo el amor de otra manera". "El amor de otra manera no es hacer daño a la gente que te ama y que te quiere, si tienes esta visión del amor yo la tengo completamente diferente", le reprochaba él.

Arreglando la situación

No acaba de entender que cada vez que a ella le pasa algo acabe echándole la culpa a la persona que tiene al lado. “Gracias por aprovechar para atacarme. Tú no sabes lo que tengo por dentro, que ya llevo tres meses sufriendo en silencio y no tengo una amiga a la que le puedo contar cosas”, explicaba ella entre lágrimas.

Él aseguraba que tampoco tenía amigos y, al final, entre vaciles y risas, volvían a acercarse. Se levantaban y probaban la pizza que habían hecho sus compañeros a la que ella solo ha podido ponerle pegas.

Comportamientos como estos son los que hacen dudar a Gianmarco Onestini sobre si Cristina es la persona que más le conviene a su hermano. Veremos si estas discusiones acaban llevando a la pareja a una ruptura, para muchos, más que anunciada.