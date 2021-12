¿Tiene Harry Styles un nuevo disco en camino?

Harry Styles ha puesto punto y final a la gira estadounidense de presentación de su más reciente trabajo discográfico que tuvo que retrasar por culpa de la pandemia. Después de ofrecer más de 40 shows en las últimas semanas, el artista ha dicho "adiós por ahora" lo que ha venido a alimentar las teorías de muchxs de sus seguidorxs que han elaborado una loca teoría para dar ya la bienvenida a HS3.

Después de casi dos años en los que el intérprete no ha podido salir a la carretera a defender en directo su disco Fine Line, finalmente pudo poner en marcha su Love Tour aunque reducido. Entre rodaje y rodaje ha ofrecido un entretenido directo con decenas de anécdotas con su público y que muy pronto podrían tener continuación.

"Siento que este tour ha sido como la celebración de volver a estar todos juntos. Nunca lo olvidaré. Gracias a todos por todo el amor. Os veré muy pronto. Tratad a todo el mundo con amabilidad. Adiós por ahora. Os quiero a todos. H" posteó Harry Styles en sus cuentas oficiales en redes sociales mostrando una imagen de la despedida de su último directo.

Y a esa promesa de proximidad en el tiempo es a la que se aferran (nos aferramos) millones de seguidores del británico en todo el mundo. Han pasado más de dos años desde la publicación de Fine line, tiempo que habitualmente es el que el artista tarda en dar forma a sus proyectos. Y en esta época en la que no ha podido salir de gira hasta bien entrado el 2021, no cabe duda de que el ex One Direction ha estado componiendo.

Ahora solo queda esperar para comprobar si algunas de las teorías más locas sobre la puesta en marcha de HS3 son ciertas o no. Una de las más curiosas llega de la mano de la usuaria This is Hannah en Instagram que asegura que hay una secreta conexión entre los colores de su última gira, su vestuario y también su próximo proyecto que ya estaría en marcha.

De momento tanto Harry Styles como todo su entorno, incluyendo su sello, guardan silencio sobre la existencia de un nuevo proyecto que de fraguarse podría llegar a todo el mundo en 2022. Todo son dudas e interrogantes sobre un proyecto en el que no ha colaborado con otros artistas: no hay listado de canciones, ni colaboraciones, ni fecha estimada de lanzamiento...

Lo que sí es oficial es la expectación máxima que ha generado en nosotros la posibilidad de escuchar una nueva aventura discográfica de la mano de Harry Styles.