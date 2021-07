Harry Styles deja a Europa sin su gira Love on Tour: “Por razones obvias, no es posible en este momento”

La gira mundial Love on Tour de Harry Styles se quedará finalmente en gira estadounidense de Love on Tour. El músico británico ha confirmado a través de sus redes sociales que tras dos aplazamientos por fin el próximo 4 de septiembre arrancarán los conciertos de presentación de su disco Fine Line en Estados Unidos.

"Love on Tour va a estar por todo EE UU desde septiembre y no puedo estar más emocionado por estos shows. Como siempre, el bienestar de mis fans, mi banda y mi personal es mi prioridad absoluta. (...) Por favor, tened en cuenta que algunas fechas han cambiado y se han añadido nuevos shows" escribía el ex One Direction junto al cartel en el que aparecen reflejadas sus próximas 40 fechas en directo.

Lxs seguidorxs del resto del mundo tendrán que seguir esperando debido a la pandemia mundial que sigue azotando a muchos países en diferentes continentes. Harry Styles recordaba hace unos meses que estaba intentando hacer todo lo posible por estar de gira en Reino Unido y otros países de Europa así como en Asia pero desafortunadamente no será así.

"Para todos en Reino Unido y el resto del mundo, no puedo esperar vara veros de nuevo pero por razones obvias no es posible en este momento. Compartiré noticias sobre algunos shows en algunos puntos del 'globo' y sobre mi nueva música. Os quiero a todos. Estoy muy emocionado y no puedo esperar para veros" concluía el británico.

Tras dos aplazamientos, uno de ellos sin fecha definida, parece que Love on Tour se esfuma de los escenarios europeos aunque el artista ha confirmado que sí puede que realice algunos shows esporádicos y, lo más importante, que tiene nueva música preparada para ver la luz.

Sus fans ya se están frotando las manos ante la posible llegada de HS3 que llegaría aproximadamente dos años después del lanzamiento de Fine line, su segunda aventura musical como solista.

El directo que Harry Styles tenía previsto ofrecer en el Wizink Center de Madrid con su Love on Tour aparece desde hace tiempo como 'Reprogramado' y de momento no hay una respuesta oficial a qué sucederá con las entradas ya adquiridas para este show.