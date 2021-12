Omar Montes, amenazado de muerte en TikTok por parte de presos de una cárcel

Omar Montes está recibiendo en los últimos días unos mensajes preocupantes a través de la red social del momento. Y es que el cantante ha sido amenazado de muerte a través de TikTok por parte de presos de una cárcel.

Los reclusos pertenecen a la prisión de Villena, en Alicante, y se tapan el rostro en varios vídeos para advertir a esta celebrity: "Omar Montes, eres un hijo de puta y eres hombre muerto", dicen en la red social, haciendo además el gesto de cortarse el cuello.

La razón que alegan los autores de las grabaciones es la siguiente: afirman que Montes tiene o ha tenido relación con otros presos que pertenecen a bandas rivales de esa misma cárcel.

Por otro lado, estos presos también se han dirigido de la misma forma a otras personas conocidas de Omar o artistas como Nyno Vargas, a través del mismo perfil de TikTok que cuenta con más de 3 mil seguidores.

Los móviles que poseían los reclusos estaban siendo usados, además de para enviar estas amenazas, para traficar con droga y objetos perdidos. Trabajadores de la prisión los han descubierto gracias a una operación contra el control de los objetos prohibidos, tal y como se ha informado en El programa de Ana Rosa

Los inicios de Omar Montes, en El Principito

Una de las últimas novedades del rapero de Pan Bendito no es una canción, sino el lanzamiento de El Principito. Este documental, disponible en Amazon Prime desde el 12 de noviembre, narra los inicios de Omar Montes y nos mete de lleno en aspectos de su vida profesional y personal.

Nuestro compañero Alberto Palao ha podido charlar con él sobre este proyecto, dejando declaraciones de lo más sinceras: "Hasta que no he sido número uno, la gente no ha colaborado conmigo", afirma el cantante en esta producción imprescindible para sus fans. Lo que tampoco pueden pasar por alto son los vídeos en los que muestra lo que lleva en su riñonera... ¡es imperdible!