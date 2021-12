‘La Isla de las Tentaciones 4’: Zoe irrumpe en la hoguera de los chicos y su novio acaba con un duro castigo

Zoe lo llevaba demostrando durante varios días: estaba muy mal por lo que La Isla de las Tentaciones 4 estaba suponiendo a su pareja, así que podría pasar a ser imprevisible. La semana pasada, la barcelonesa no pudo con las imágenes de su chico y acabó abandonando la hoguera. Y esto, por supuesto, le iba a traer consecuencias.

En su nueva hoguera, Sandra Barneda fue firme -como de costumbre- con ella. Después de no haber sido capaz de ver los vídeos y abandonar ese espacio del programa, la organización del mismo consideró que retirarle las nuevas imágenes semanales era el castigo perfecto para que empezase a vivir de manera óptima la experiencia del reality. Sin embargo, eso solo le trajo más preocupación, hasta que de alguna manera tomó la decisión más atrevida que cualquiera de los participantes de la historia del formato ha tenido jamás.

Y así, la presentadora y los chicos vivieron un momento surrealista que ya triunfó entre la audiencia con los primeros avances del programa. De esta manera Zoe se coló en la hoguera de su novio y los demás chicos, llegando a asustar a Sandra Barneda:

En pleno turno de Nico, muy afligido tras ver las imágenes de Gal·la, la otra participante irrumpía en escena. Con un primer plano del futbolista sin creer lo que estaba viendo, la cámara cambiaba a la presentadora y a su posterior susto después de notar que alguien corría hacia ella. Por supuesto, era Zoe.

Diciendo "por favor" en bucle y articulando palabras que el micro no fue capaz de captar -presumiblemente por los nervios y la carrerilla que había cogido para colarse allí-, Zoe iba hasta su novio para implorarle una conversación. Aunque Sandra, como siempre de lo más comprometida con el programa, no tardó en ponerse entre ambos y evitar que siguiesen manteniendo el contacto.

El castigo de Josué

Mientras Josué le pidió que fuese inteligente y trató de chillarle algunas palabras para que las oyese mientras se la llevaban, la presentadora le obligó a mirar hacia otro lado para no mantener más contacto visual con ella. Hay que recordar que las parejas de La Isla de las Tentaciones tienen prohibido verse hasta el final de su estancia en las villas o bien si reclaman una hoguera de confrontación, y Zoe no había reclamado la segunda de las opciones.

Debido a lo que acaba de pasar con Zoe, no hay imágenes para Josué



Con Sandra aún perpleja, la primera consecuencia del bochornoso incidente recayó directamente ante Josué. Y es que, ya que había tenido el "privilegio" de haber visto a su chica antes de tiempo, la presentadora decidió que no tendría imágenes en esa misma hoguera. Él, que tampoco parecía estar nada a gusto con la situación, aceptó confesando que lo prefería de esa manera.

Sobre qué consecuencias tomará el programa con Zoe aún no se conoce nada, aunque está claro que no se librará de pagar de alguna forma por ello. Si se tira de hemeroteca, el único caso parecido fue el de Melyssa Pinto y el de su peligroso trayecto entre villas para recriminarle su actitud a Tom Brusse, algo que se castigó sin unas imágenes que podrían haber sido cruciales para no haberse tomado tan mal su posterior infidelidad con Sandra Pica.