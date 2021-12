Zoe descubre que Jennifer ha llegado a ‘La isla de las tentaciones 4’ y cuenta lo que tuvo con Josué

En el programa de La isla de las tentaciones de la semana pasada vimos como dos nuevos solteros llegaban a las distintas villas. En el caso de Villa Paraíso, el recién llegado era Simone, un viejo conocido de la anterior edición que hizo caer a Lola, aunque luego le cambiaron por otro. En el caso de Villa Playa, la recién llegada fue un antiguo tonteo de Josué.

Jennifer se presentaba como una chica de 23 años de Valencia, amante de las locuras a la que le gusta acabar lo que empieza. Y Josué dejó claro que había empezado algo con él, en el pasado. Las cosas se le complicaban, sobre todo, porque estaba convencido de que a Zoe no le iba a gustar ni un pelo verla en su villa.

Y efectivamente, en el programa de esta semana, Sandra Barneda, antes de comenzar la segunda hoguera de las chicas, ha querido que vieran las imágenes de la llegada de Jennifer a Villa Playa con la reacción de Josué incluida. Y claro, la estupefacción de Zoe era máxima.

La reacción de Zoe

“Mira, si cae con esta chica, me va a demostrar que yo no quiero estar con este hombre. No pienso soltar una lágrima”, fue su primera reacción. Y no dudo en explicar quién era ella y lo que había sucedido con ella en España.

“Esta chica le habló a Josué por redes sociales y para quedar bien, una vez más, la cagó teniendo una conversación subida de tono con esta chica. ¡Qué fuerte! Es que me parece patético, porque no le gusta esta chica”, aseguraba sobre lo que creía saber de los sentimientos de su chico hacia ella.

Sandra le preguntaba por qué estaba tan enfadada si tenía tan claro que a su chico no le gustaba. “Me pone incómoda, Sandra, que la cague y que por esto yo tenga que perder al hombre de mi vida”, contestaba. Y ahí estaba Rosario para recordarle que si caía es que no era el hombre de su vida.

“Iría a la otra villa solamente para decirle, ‘te lo dije’”, añadió Zoe contemplando la posibilidad de que algo así podría ocurrir.

“Jen es una persona con la que Josué hablaba justamente cuando empezamos a ser pareja. De hecho, yo me enteré de esto dos días antes de irme a vivir con él. Fue uno de los motivos que me hizo replantearme el irme a vivir con él”, contó sobre lo que realmente sucedió entre Jennifer y Josué.

Veremos si finalmente el peliazul cae o no en la tentación. La verdad es que ella no es la única opción que podría hacerle caer.