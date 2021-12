‘La isla de las tentaciones 4’ sube la intensidad con una Rosario entregada… no a Suso, sino a Simone

Las parejas de La isla de las tentaciones están bastante al límite. Por un lado, vemos fiestas donde muchos de ellos optan por desinhibirse y, por otro, las lágrimas siguen marcando el paso de alguno. Hemos podido ver un avance de lo que está por llegar y parece que la cosa, lejos de realjarse, sigue subiendo de intensidad.

Nico está cada vez más cerca de Miriam. De hecho, vemos como los juegos siguen presente en la relación. “La zona prohibida”, dice mientras echa crema en el pecho de su tentación.

Alejandro seguirá pasándolo mal y llorando sin poder evitarlo. “Es que no sé, es que no puedo controlarlo, no soy yo”, le dice a Sandra Barneda que vemos cómo vuelve a la villa de los chicos. “No quiero que la toque, ni que la abrace, no quiero tío, quiero hacerlo yo”, expresaba desesperado ya a sola con su amigo Darío.

Allí también veremos las lágrimas de Álvaro. “No sé qué ha pasado”, decía. Y la presentadora pedía quedarse a solas con uno de ellos, habrá que ver quién es el elegido.

Nueva atracción

Y mientras, en Villa Paraíso, parece que la fiesta está más presente. “Yo creo que entre tú y yo hay atracción sexual”, le dice Rosario, no a Suso –con el que ya se ha besado-, sino a Simone, el italiano que entró como soltero vip.

“Tú haces lo que quieres con todas y yo puedo hacer lo que me dé la gana también”, le reprochaba Rosario a Suso que no parecía muy contento con este giro de guion. De hecho, le vemos irse rebotado tras ver el acercamiento entre la nueva pareja en la piscina. “Es verdad, no lo puedo evitar”, decía rosario.

Este cambio nos recuerda al que surgió en la anterior edición con Lola, solo que en aquel momento Simone fue el despechado y ahora es el que le ha quitado la chica a otro de los solteros.

Y si hablamos de acercamientos no podemos dejar de lado el de Miguel y Gal.la. La pareja cada vez tiene una mayor complicidad. Aunque su chico, parece que ha optado por el mismo camino y parece haberse olvidado de su chica. Ya hay movimiento bajo las sábanas, aunque no sabemos de quién.

Y seguirá coleando el tema de la irrupción de Zoe en la hoguera de los chicos. Ahora toca hablar de las consecuencias. Y, atención, porque uno de los solteros asegura que tiene conoce un secreto de Sandra que podría condicionar su paso por el concurso y parece dispuesto a revelarlo.

Ah, y habrá hoguera de confrontación. “Va a llorar, eso te lo aseguro”, dice Gal.la que es la chica que la ha pedido. Queda por saber si Nico decidirá acudir o no y cuál será el resultado de este encuentro.

Está claro que lejos de relajarse, cada entrega del programa llega cargada con mayor intensidad. ¿Logrará alguna pareja sobrevivir a la experiencia?