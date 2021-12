Gal.la llegó a la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ confiada y salió pidiendo hoguera de confrontación

Las emociones en La isla de las tentaciones son una auténtica montaña rusa que pueden variar de un minuto a otro. Buena prueba la hemos tenido en la hoguera de las chicas del último programa. Gal.la llegaba muy optimista al encuentro.

“A diferencia de mis compañeras creo que soy la que menos miedo puedo tener porque quiero a Nico con todo mi corazón y me encantaría salir de aquí con él”, le contaba a Sandra Barneda sobre cómo se sentía. Claro que todavía no había visto ninguna imagen.

La presentadora insistía sobre lo que esperaba encontrarse. “Creo que sí que me puedo encontrar con que puede tener más conexión con esa chica, pero la verdad es que vengo muy segura”, volvía a repetir ella sobre la seguridad que tenía sobre su relación.

Tras aclarar que esa chica a la que se refería era Rosanna, confesó que “Sí puede llegar a darme algo más de miedo, pero la verdad es que confío mucho en Nico y quiero creer que él quiero salir de aquí conmigo”.

El cambio de rumbo

Entonces llegaron las imágenes. Fue entonces cuando pudo ver a Nico hablando con sus compañeros sobre la rutina que se había instaurado en su relación y la baja autoestima que le producía su chica. Les contaba que vivía acomodado porque compartían casa, perro, familia… pero que ya no se ponía nervioso con su chica.

“Si a él lo que le importa es que tiene un piso o tiene una perra, más que yo… pues yo lo tengo muy claro. Yo no hablaría nunca así de él. Nunca. Estoy muy decepcionada, porque ya está empezando otra vez a decir cosas que sabe que las voy a escuchar y que me van a molestar”, se desahogaba.

“Igual que me duele de que hable de si follamos menos o follamos más, me duele porque son cosas que sabe que a mí me afectan, que me van a doler”, añadía.

Pero no eran las únicas imágenes que tenían preparadas para ella. En las siguientes vio como a Rosanna se unía Miriam, una nueva tentación. Y tuvo que ver cómo su chico se planteaba hacer un trío.

“Sandra, es que, a mí, esto no me molesta. Es que aquí es cuando veo que él se está poniendo a prueba y lo está disfrutando. A mí lo que realmente me molesta es lo que hable de mí y sabía que no le iba a volver a dar la cita. Él ha dicho que tenía ganas de tener la cita con la otra. Lo conozco, sé cómo es”, seguía explicando sobre lo que le producían las imágenes.

Había más. Unas en las que podía verse su cada vez más cercanía con Miriam. Tanto que incluso Gal.la llegó a dudar sobre si se habían besado o no. “No lo entiendo, él estaba muy seguro de que iba a salir de aquí conmigo y yo estaba muy segura de que a él nadie le iba a poder poner nervioso de pensar, ‘ostia, que a lo mejor no salgo con Gal.la’”, explicaba.

“Creo que Miriam puede ser un prototipo de chica que le ponga nervioso. De momento, si tengo que ser sincera, no me raya lo suficiente como para poder plantearme algo que sea sin Nico”, insistía ella.

Las imágenes definitivas

Pero quedaba un vídeo más por ver en el que la conexión de Nico y Miriam es más que evidente y que le quitaron a Gal.la la venda de los ojos. “Sandra yo te he dicho que si veía que mi relación estaba en peligro yo quería una hoguera de confrontación y yo creo que Nico todavía no ha pasado el límite, pero creo que es el momento de que yo tenga que hablar con él”, decía todavía en shock por lo que acababa de ver.

“Quiero pensar que es una villa de cerdos que no saben actuar de otra forma porque, al final, lo único que ha hablado con ella es de sexo y a mí eso me da asco”, aseguraba cuando Sandra le pregunta qué creía que le estaba pasando a Nico.

“Te digo una cosa, si yo tengo una hoguera de confrontación aquí y él decide que se queda te juro que yo me voy lo más contenta a mi puta casa, con mi puta perra porque él no la va a volver a ver”, se desahogaba. Y Zoe le aconsejaba que, si él se quedaba, ella tendría que hacer lo mismo y disfrutar.

Veremos qué pasa en esa hoguera de confrontación.