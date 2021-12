Miguel Frigenti le confiesa a uno de sus compañeros de ‘Secret Story’ que podría haberse enamorado de él

Miguel Frigenti ha pasado momentos complicados dentro de la casa de Secret Story tanto en su primer paso como en el segundo, tras ser repescado. La expulsión de Adara Molinero fue un golpe muy fuerte para él, pero poco a poco ha ido reubicándose entre sus compañeros.

Está claro que no va a haber acercamiento con sus ex amigos, Cristina Porta y Luca Onestini. Lo suyo se acabó y se ha pasado del amor al odio en tiempo record. No hay más que ver la fuerte discusión que tuvieron Miguel y Cristina en la última sala de la verdad.

Pero el periodista ha encontrado apoyo en Gemeliers, Julen de la Guerra, Sandra Pica y Luis Rollán. Cada vez se siente más cómodo con ellos y eso da pie a confesiones e intercambio de sentimientos bonitos.

“Si tú tuvieras seis años más y fueras gay y yo no tuviera novio, yo me hubiese enamorado de ti”. Esa es la frase que Frigenti le ha soltado a uno de sus compañeros que no ha dudado en compartirlo con toda la casa.

Un amor platónico

El destinatario de semejante declaración de amor ha sido Jesús Oviedo. Aunque él no se ha teñido el pelo como Frigenti, lo ha hecho su hermano Dani, parece que es el que ha logrado conquistarle con su forma de ser.

Jesús entraba a El Cubo con su hermano y Luis Rollán y no dudaba en compartir con ellos lo que le había dicho Miguel. “A mí lo de la edad ya me da igual, a mí mientras respire”, comentaba el amigo de Kiko Rivera tras reconocer que había sido un comentario muy bonito.

“Me parece muy fuerte que estéis tres horas en el Cubo”, les decía Miguel cuando el trío salía después de haber estado divagando sobre si dormirían juntos esa noche o no. Y ha querido saber si había compartido su confesión allí y ante la respuesta afirmativa ha curioseado sobre la reacción que, la verdad, ha sido indiferente.

El caso es que se nota que cada día está más cómodo. La pregunta es si ahora que ha logrado disfrutar del concurso le tocará abandonar el programa este jueves en su duelo con su archienemiga.