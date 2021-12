Lara Álvarez confiesa cuál fue la razón por la que decidió acudir a terapia psicológica

Hablar de salud mental era un tema tabú hace años, pero ahora se ha convertido casi en una necesidad. Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es esa apertura hacia los problemas de la mente que tanto se han potenciado en estos tiempos. Rara es la celeb que no ha pasado alguna vez por terapia. Lara Álvarez es una más.

No está en su peor momento ahora, más bien todo lo contrario. Se ha convertido en una de las imprescindibles del universo Mediaset. Ya no solo es el rostro de Honduras, sino que este año la hemos visto al frente de uno de los programas de Secret Story. En breve la veremos también al frente de Idol Kids y, además, será, junto a Joaquín Prat, el rostro de las navidades.

"Estoy en un momento profesional muy dulce, pero también de evolución. Me gusta salir de mi zona de comfort. Ese buen rollo me viene de la conciencia. Es fundamental la actitud con la que uno afronta su vida”, confesaba en una entrevista con la revista Lecturas. “Yo soy pro terapia, pro ayuda y pro autoconocimiento. Cuido mucho mi salud mental”, añadía.

Su primera vez

Y no duda en confesar cuál fue la causa que le llevó por primera vez a terapia, no sin reticencias iniciales. "No iba por el camino adecuado. Fue un duelo personal por el fallecimiento de mi abuela, algo que me produjo un desarreglo emocional. No fue por temas de fama. A mí la exposición pública no me genera ansiedad, sino todo lo contrario", asegura.

Superó el duelo y aprendió a convivir con la ausencia de su abuela, pero, aun así, no ha abandonado el tema de la terapia. “Hace poco estuve con una psicóloga del optimismo que trabaja la parte de potenciar las fortalezas así no nos centramos únicamente en lo negativo. Hay que cambiar la perspectiva. Me ayudó mucho en un momento de mi vida a centrarme, a cambiar, a saber quién era y hacía donde quería ir", explicaba.