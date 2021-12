Per Gessle: "A veces me tengo que pellizcar para comprobar que lo que vivimos con Roxette pasó realmente”

Celebramos el 30º aniversario del disco sueco de mayor éxito de la historia, Joyride de Roxette, charlando con el compositor, guitarrista y cantante Per Gessle desde Halmstad, la ciudad que lo vio nacer, donde vive y tiene su estudio de grabación. Hablamos con él de su infancia, sus inicios, los recuerdos que guarda, de Marie Fredriksson, de los gustos musicales de ambos, de un sorprendente ídolo español de Per y de la caja especial que conmemora los 30 años de Joyride que contiene versiones demo, directos y tomas inéditas que deleitarán a fans de la banda de aquí y allí. Ah, también le preguntamos si piensa hacer una gira con hologramas o avatares de Marie... y lo tiene muy claro.

Pregunta (P): Felicidades por este 30 aniversario de Joyride, Per. ¿Te acuerdas tocando en España en aquella gira: Join The Joyride Tour?

Respuesta (R): Sí, me acuerdo, fue una gira apasionante. Recuerdo tocar en Barcelona, Madrid, San Sebastián. Esa época de Roxette fue mágica. Desde Look Sharp hasta Crash Boom Bang, fueron 7 años trepidantes, trabajando sin parar: grabando discos, haciendo giras, entrevistas. Fue increíble. Cuando uno recuerda todo aquello piensa: ¡Cómo tuvimos tiempo de hacer todo lo que hicimos! Eso sí, estuvo genial.

P: Días locos aquellos, Marie y tú acabarías agotados, ¿no?

R: Sí, bueno, además Marie tuvo su primer bebé poco después del disco Crash Boom Bang, cosa que lo hizo un poco más difícil para ella. Pero siempre fuimos muy agradecidos. La probabilidad de que un grupo sueco llegara a tener el éxito que tuvimos era tan pequeña que sentíamos mucha gratitud por estar viendo cómo nuestro sueño se hacía realidad. Así que seguimos trabajando sin parar durante aquellos 7 años. Luego ya sí, el ritmo bajó algo y pudimos descansar un poco. Pero todavía hoy a veces me tengo que pellizcar un brazo para darme cuenta que aquello que vivimos pasó realmente.

P: ¿Ambos disfrutasteis de aquel ritmo?

R: Sí, sí, los dos. Cuando terminábamos con los conciertos y las entrevistas yo volvía a componer canciones, a grabar maquetas en el estudio para poder enseñárselas a Marie, y así todo el rato. Días locos, pero nos encantaba. Había mucha energía, éramos jóvenes y fue una época de nuestras vidas increíble para nosotros.

P: ¿Y discutíais mucho Marie y tú de música o estilos de vida como Lennon y McCartney?

R: Claro que discutíamos sobre ciertas canciones o de sus arreglos, pero al final ya sabes que muchas veces tienes que ceder y dar un paso atrás para poder dar otro hacia delante. Marie y yo nos conocíamos desde finales de los años 70, éramos muy buenos amigos y siempre estábamos motivados así que nunca hubo una guerra entre los dos. Como compositor a veces me resultaba difícil describir lo que estaba buscando con una canción que ella tenía que interpretar. Con los años fui aprendiendo lo que Marie prefería y lo que no le gustaba. Cuando escribí The Look, por ejemplo, estaba escrita en masculino y yo quería que ella la cantase, pero no se sentía cómoda, así que la canté yo. Siempre tienes que ir más allá de las emociones, y eso hacíamos.

Roxette - The Look

P: ¿Os gustaba la misma música a los dos o veníais de estilos muy diferentes?

R: A los dos nos gustaba el pop de los 60 y el rock de los 70: Beatles, David Bowie, T. Rex, Blondie... Pero a Marie le gustaba mucho también el Blues, y antes de Roxette cantó en una banda de Jazz. Yo prefería el pop y el rock. Y esa diferencia se convirtió en una fortaleza de Roxette porque Marie le aportaba otra dimensión a canciones escritas por mi como Spending My Time, Soul Deep o Fading Like a Flower del disco Joyride. Las hacía crecer, las mejoraba, y eso para un compositor de canciones es mágico.

P: ¿Cuánto tiempo has necesitado para sumergirte en los archivos de Joyride para preparar esta caja de 50 canciones?

R: Aproximadamente un año intentando localizar versiones demo, remixes, descartadas, directos. Han pasado 30 años así que he tenido que ir a mis diarios de las giras de entonces. En el libreto de la caja que conmemora este 30 aniversario de Joyride está detallada la actividad mes a mes de aquel momento. Para mi ha sido divertido retroceder en el tiempo y recordar todo aquello. Por supuesto es triste que Marie no esté conmigo para celebrarlo porque este es nuestro mayor disco, pero así son las cosas. También encontré muchas tomas de videos domésticos que hicimos durante las giras y mientras grabábamos en los estudios. Es un placer volver a ver esas imágenes. Son grandes recuerdos.

P: ¿Cuál es tu fuente de inspiración para escribir tanto himnos enérgicos y positivos como los que has firmado con Roxette?

R: No lo sé, es parte del legado de la música que me gusta. Es más difícil componer una canción rápida y feliz que sentarse a escribir una balada o un medio tiempo. Cuesta más que te salga una canción rápida y optimista como The Big L, Joyride o Soul Deep, especialmente a medida que te vas haciendo mayor. Cuando miro las canciones que hice a los 20, eran todas canciones cañeras, y a medida que envejeces vas componiendo temas más tranquilos.

Roxette - Joyride (Official Video) [Remastered]

P: ¿Cómo era Gyllene Tider, tu grupo anterior a Roxette?

R: Empezamos a finales de los 70 y con el primer single ya tuvimos mucho éxito en Suecia, hasta hoy. Hemos hecho 3 giras de reunión. Nos separamos en 1985 pero volvimos en giras de retorno en 1996, 2004, 2013 y 2019 con conciertos multitudinarios. El público sueco nos quiere un montón. Y nuestro sonido es parecido al de Sleeping in my Car.

P: Escuchando algunas maquetas de Joyride descubrimos la versión masculina de canciones como Fading Like a Flower o Spending My Time cantadas por ti en vez de por Marie. ¿Así es como nacieron muchos de vuestros éxitos?

R: Tal cual. Hice la primeras versiones de la canciones con un ingeniero de sonido aquí en Halmstad. Escribía las canciones, se las enseñaba a Marie, y si le gustaban las producíamos y grabábamos. Pero sí, la mayoría de canciones que he escrito en Roxette eran para ser cantadas por Marie. Fading like a Flower o Spending My Time en mi voz no suenan tan bien como con la voz de Marie, que es quien tenía que cantarlas. Ella tenía un don con su voz para crear intimidad y conectar que para un escritor de canciones es una bendición. Fading like a Flower es una canción que no está mal, ¡pero con la voz de Marie, es un temazo! Joyride estaba pensada para que la cantase yo. The Look era para Marie pero no quiso cantarla, así que la canté yo. Como teníamos voces muy distintas, lo convertimos en una fortaleza y lo aprovechamos combinándolas en canciones como Dressed for Success, Dangerous o The Big L. Esa era una de las grandezas de Roxette: tener dos voces principales muy distinguibles y complementarias.

P: ¿Y quién es el/la que silba en Joyrider / Joyride?

R: Yo soy el gran silbador de la banda (risas).

P: ¿Aún guardas los mensajes que te dejabas tarareando en el contestador automático de casa con ideas de canciones?

R: (Risas) No, eso era antes de los smartphones y de los móviles incluso. Cuando tenía una idea de letra o melodía solía llamar a mi casa y le cantaba a mi contestador para no perderla. Cuando volvía de una gira me encontraba como 32 mensajes míos.

P: Antes hablabas de tus influencias musicales de los 60 y 70. La versión maquetera de Hot Blooded me encanta, parece un homenaje acústico y femenino del Get it On de T. Rex. ¿Cómo nació?

R: Hace tanto tiempo... recuerdo que la hicimos entre los dos, jugando, improvisando como en una jam session en mi pequeño apartamento. Marie aporreaba el piano, mientras yo tocaba la guitarra acústica y ella empezó a cantar con esa melodía de blues. Escribí la letra rápidamente y al día siguiente fuimos al estudio a grabarla. Fue muy divertido, estábamos super motivados. Hot Blooded era una de las favoritas de Marie, era muy de su rollo, la cantó genial. Guardo un muy buen recuerdo.

Hotblooded (T & A Demo #2)

P: Además de todos vuestros éxitos en LOS40 Classic estamos poniendo también I Remember You, una de la inéditas de la caja #Joyride30. Qué nos puedes contar de esta canción tan rockera? Leí que te inspiraste en un riff de guitarra de Jimmy Page de Led Zeppelin.

R: Es una de aquellas canciones que grabamos y no sabíamos qué hacer con ella. Había algo ordinario en ella que no nos gustaba. En el vinilo de Joyride no la incluímos. En el CD sí. Nunca estuvo entre las favoritas de Marie, a mi me gustaba mucho, como todas las canciones más guitarreras. Grabé varias versiones y nunca estaba bien. Le cambiamos la letra y tampoco. Pero ahora, escuchas la maqueta y sorprendentemente suena bien. La recordaba mucho peor (risas).

P: Ahora que miras por el retrovisor 30 años atrás, ¿echas de menos algo de aquellos días de Joyride?

R: Por supuesto. Fue increíble formar parte de una banda como Roxette que triunfó en todo el mundo como nunca había hecho nadie en Suecia. Éramos jóvenes y aquel éxito inaudito cambió nuestras vidas para siempre. Añoro la energía y curiosidad que teníamos entonces. También creo que la industria musical entonces era más creativa. Me encantan los soportes físicos de la música, hoy todo se basa más en streamings intangibles.

P: Si los Beatles tuvieron enfrente a los Rolling Stones, y Oasis a Blur, ¿quién dirá la historia que estuvo frente a Roxette? ¿Abba? ¿INXS?

R: Es muy difícil para mi compararnos con nadie. Entré en la industria musical con la perspectiva de un fan, un coleccionista de discos desde pequeño. A los 7, 8, 9 años de edad vendía diarios los fines de semana para poder comprarme discos. Tuve una gran colección de discos desde bien joven así que todos esos nombres que mencionas como Beatles, The Rolling Stones o Bowie, y cantautores como Joni Mitchell, Bob Dylan o Paul Simon, son superhéroes para mi. Así que soy muy feliz de poder formar parte de la historia de la música pop con el enorme éxito que tuvo Roxette en todo el mundo y el mérito añadido de haber triunfado desde un país periférico como Suecia, cosa que es mucho más difícil.

Roxette: Per Gessle (y Marie Fredriksson, posando durante su Look Sharp Tour en Bruselas en 1989. / Gie Knaeps/Getty Images

P: ¿En el futuro te imaginas haciendo conciertos de Roxette con hologramas o avatares de Marie Fredrikson?

R: (Risas) No, los de los avatares se lo dejaremos a ABBA (risas). No sé qué pasará con el tema pandémico pero sí que voy a intentar girar e interpretar canciones de Roxette, porque son canciones que escribí y me encantan. Es totalmente imposible reemplazar a Marie por otra persona, no es lo que pretendo hacer. Eso sí, me encantaría poder tocar en directo canciones de Roxette que son tan especiales para tanta gente de todo el mundo, para mí también. Veremos qué pasa.

P: O sea, que quizá haya otra mujer en tus conciertos cantando las canciones de Roxette...

R: O dos, o tres. Ya veremos. No quiero dar la impresión de que busco un recambio para Marie, porque ella es irremplazable.

P: Miles y miles de entrevistas después, ¿aún guardas algún secreto tuyo o de Roxette que quieras compartir con nosotros?

R: No sé. Creo que la gente ya sabe casi todo sobre mí. Soy bastante normal. Si no estoy trabajando, con la música, soy como cualquier otro. Soy un gran fan de la Fórmula 1, me gusta mucho Fernando Alonso, uno de mis héroes durante mucho tiempo. Intento ir a un par de carreras al año. Conozco bastantes personas de esa industria también. Pero en general tengo un estilo de vida bastante normal. Me siento muy afortunado de haber podido convertir mi hobby en mi profesión y es lo que vengo haciendo los últimos 40 años. Ahora estoy haciendo una gira de 25 conciertos acústicos por Suecia donde sobre todo interpretamos canciones en sueco que escribí, pero también alguna de Roxette. Siempre vienen a los conciertos fans internacionales de Roxette, que no entienden las letras de nuestras canciones en sueco pero parecen disfrutar. Simplemente disfruto de lo que hago.

Roxette - Timida (Vulnerable) [Audio Oficial]

P: Hablando de acústicos, Roxette fue la primera banda de un país de habla no inglesa que hizo una Unplugged para la MTV.

R: ¡Exacto, en 1993! Es divertido. De hecho, encaja con mi música muy bien lo de interpretarlas en pequeño formato, tocándola con pocos instrumentos. En esta gira solo llevo piano, guitarra acústica, lap steel y bajo. Y funciona a la perfección.

P: Nos podrías enviar un saludo a la audiencia de LOS40 Classic en castellano si te acuerdas de cuando cantasteis vuestras Baladas en español.

R: (Risas nerviosas) Bueno, mmh, en realidad yo solo elegí las canciones, fue Marie la que las cantó, a ella se le daba mucho mejor, yo solo canté una, Vulnerable, y no me acuerdo ni cómo se llamaba en español.