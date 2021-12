Duki celebra uno de los logros más importantes de su carrera

Duki está cumpliendo sueños y eso es una realidad. Ha conseguido que sus canciones se escuchen en cada rincón del mundo, consiguiendo así un número cada vez más grande de seguidores. Su nombre resulta ya muy familiar.

Hay una forma de demostrar que la popularidad de Duki ha aumentado, y mucho, y es con los números. El informe de Spotify de los artistas con más reproducciones en 2021 habla por sí solo, y por supuesto, incluye a nuestro protagonista en su lista.

Duki es el artista argentino más escuchado, no solo en su país, sino también en el resto del mundo en esta plataforma. Un logro que, sin duda, marca un antes y un después en su trayectoria. Suma más de 3,3 millones de streams y más de 1,7 millones de visualizaciones. En la categoría de los artistas argentinos con más streams en el país, el trapero se lleva el oro, seguido por su amigo Bizarrap, L-Gante y TINI.

Pero eso no es todo. Su disco Desde El Fin Del Mundo destaca en las listas como el segundo más escuchado del ranking Top 5 de álbumes de artistas argentinos más escuchados en Argentina en 2021. También se encuentra una de sus canciones en la lista del Top 5 de canciones de su país. No Me Conocen (Remix) con REI y Tiago PZK es la elegida. Reúne 107 millones de escuchas desde su estreno en junio de este mismo año.

Sin duda, Duki está dispuesto a seguir deleitándonos con su talento. De hecho, hace unos días presentó su álbum Temporada De Reggaetón, con el que va a convertirse en el alma de todas las fiestas. Su repertorio está repleto de sonidos de este género que demuestran la versatilidad del artista. No hay estilo musical que se le resista.

De momento, el argentino está disfrutando de este proyecto, aunque estamos seguros que ya se ha puesto manos a la obra con su próximo lanzamiento. Sea como sea, y sea cuál sea, no cabe duda de que dará de qué hablar en las listas de éxitos nacionales e internacionales. De hecho, ha recibido recientemente discos de oro en Argentina y En España por los más de 70 millones de streams en los temas Ley de Atracción y Unfollow. Con Duki, el movimiento urbano está asegurado.