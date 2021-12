¿Tiene Jonas Brothers una colaboración en marcha con Taylor Swift? “WTF”

En los últimos años en la música hemos visto colaboraciones que a priori podrían parecer casi imposibles y que finalmente se han hecho. Y aunque no siempre son ciertos los rumores, en el caso de una supuesta colaboración entre Taylor Swift y Jonas Brothers no podríamos desear más que se cumpliera.

Todo explotó hace ya unas semanas a través del canal oficial de Nick Jonas en TikTok donde el artista se encontraba jugueteando en directo con algunos de los filtros que ofrece la aplicación cuando unx de sus seguidores lanzó la bomba: "¿Colaboración Taylor Swift - Jonas Brothers?"

La cara del músico fue de absoluta sorpresa aunque en las respuestas al vídeo podemos encontrar comentarios con dos versiones: los que piensan que no sabía de qué se trataba y los que piensan que se hizo el sorprendido porque alguien lo supiera.

"¿De qué trata el rumor de la colaboración esta? Para que conste... Estoy dispuesto" escribió Nick Jonas junto a las menciones al grupo del que forma parte y a la propia Taylor Swift. Obviamente en las últimas semanas han sido muchos los que han recordado el pasado común de ambos. Y es que Joe Jonas fue durante algunos meses pareja de Taylor Swift.

La relación terminó y parte de la historia de la música de Taylor arranca con las canciones inspiradas en esa ruptura. Canciones como Forever and always, Last kiss, Better than revenge o Mr. Perfectly Fine serían algunas de las que estarían inspiradas en su breve historia de amor. La supuesta y rumoreada colaboración para el 2022 sería una manera de poner fin a una herida que parece que sigue abierta entre ellos.

Lógicamente en todo esto no han faltado las teorías más disparatadas a favor y en contra. Quizá una de las más compartidas sea la que señale que Jonas Brothers podría formar parte del proceso de regrabación de los discos. Obviamente ya no podría formar parte de Fearless (que ya ha visto la luz) pero Speak now podría ser el sitio donde encontrarían hueco.

Como decimos, de momento todo se trata de un rumor sin rastro de confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados aunque ya conocemos la opinión de Nick Jonas. ¿Quién no querría semejante dueto?