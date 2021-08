Jonas Brothers pone la música en la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Joe, Nick y Kevin han sido los protagonistas de uno de los momentos estelares de la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que los Jonas Brothers pusieron la música en la ceremonia que le pasó el testigo a París, sede de las próximas Olimpiadas en 2024.

Al igual que sucedió con la emotiva Imagine de Alejandro Sanz en la apertura del evento deportivo, los tres hermanos no estuvieron de forma presencial en la capital de Japón. En su lugar, la banda interpretó una de su canciones en un vídeo preparado para la ocasión.

El tema escogido tenía que ser muy especial: Remeber This, la nostálgica canción que lanzaron a principios de 2021 en colaboración con la NBC para animar a su país en los Juegos Olímpicos. Además, la actuación fue emitida en el citado canal estadounidense.

En España no tuvimos la misma suerte, y nos tendremos que conformar con la publicación que subieron a su cuenta oficial:

"Algo que tengo claro... ¡voy a recordar esto!" afirma Joe Jonas emocionado, mientras que Kevin tampoco se queda atrás: "un momento que nunca olvidaré". Nick aprovechó para agradecer su presencia, acompañado de "es un honor" y otro extracto de su pequeño concierto:

Esta no es la única relación que los actores principales (junto a Demi Lovato) de Camp Rock han tenido con Tokio 2020. Los integrantes de la famosa banda participaron en un divertidísimo especial televisivo en el que compiten por las medallas en disciplinas como los 110 metros valla, gimnasia rítmica o carrera BMX.

Mientras ellos se lo han estado pasando en grande practicando esos deportes, sus fans esperan ansiosos un nuevo disco en el año que se cumplen 15 años de It's about Time, su álbum debut, en el cual eran todavía unos niños que no conocían el éxito que iban a alcanzar.

Para amenizar la espera, este Remember This no es el único trabajo que han lanzado recientemente: su canción Mercy ya suena en todos los cines en la película Space Jam 2. Seguro que estas composiciones sonarán muy alto en la gira Remember This Tour que, por el momento, no tiene ninguna fecha fuera de Estados Unidos.