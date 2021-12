Tenemos que hablar… de ‘It’ll Be Okey’, la canción de Shawn Mendes sobre su ruptura con Camila Cabello

Shawn Mendes ponía nerviosos a sus fans esta semana cuando anunciaba que iba a lanzar nueva canción. Lo hacía por sorpresa, sin aumentar el hype los días de antes y sin imágenes de promoción. Para más inri, el canadiense adelantaba al miércoles el lanzamiento, sin querer competir el viernes con el resto de novedades musicales.

Y es que la nueva canción de Shawn Mendes es toda una declaración de intenciones, una carta de despedida a quien ha sido su pareja durante los dos últimos años: Camila Cabello. It’ll Be Okey es la manera que tiene la estrella de poner punto final a su noviazgo.

Este miércoles, 2 de diciembre, Shawn abrió su corazón al mundo con su nueva balada. El artista ha sorprendido a sus fans con una nueva canción en la que habla sobre la ruptura. Aunque Shawn no da nombres, no hace falta ser un genio para saber que está hablando sobre la intérprete de Don’t Go Yet.

El cantante habla sin miedo sobre las razones que le llevaron a tomar esta decisión junto a Camila. De hecho, tal y como demuestra al principio de la letra, simplemente la relación se enfrió: “¿Lo hacemos? ¿Dolerá? Podemos intentar sedarlo, pero no va a funcionar”, empieza diciendo el cantante.

Shawn Mendes - It’ll Be Okay (Lyric Video)

La relación se enfrió, ¿el motivo de la ruptura?

Es en el estribillo cuando Shawn Mendes, acompañado de la preciosa melodía de un piano, asegura que ha empezado a imaginarse un mundo en el que no coinciden: “Me está poniendo enfermo pero nos curaremos y saldrá el sol”.

Es entonces cuando el cantante se sincera y en el siguiente verso asegura que no quiere hacer nada para arreglarlo. Lo hace de una manera que parece que él mismo se está autoconvenciendo de que todo ira bien: “Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te querré de todas formas”.

Además, en uno de los versos, Shawn asegura que el futuro que se habían imaginado ahora está negro. Sin duda, el canadiense se ha abierto en vena con esta canción, demostrando que todavía existe un enorme cariño entre los dos cantantes.

Horas antes del estreno, Shawn ha compartido una bonita imagen de un atardecer, haciendo referencia a uno de los versos de la canción. Junto a la foto, el artista ha compartido las siguientes palabras:

“Siento que no he conectado realmente con ustedes en un tiempo. Os echo de menos. Espero que os guste esta canción”

It’ll Be Okey es una de las canciones más tristes que ha sacado Shawn en años, tocándonos directamente el corazoncito.