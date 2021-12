Nominados ‘Secret Story’: el nuevo sistema de votos revoluciona a los concursantes y deja a la mitad en riesgo

Con tan solo siete concursantes ya en la casa de Secret Story, el programa ha llegado a unos límites en los que incluso los más queridos se tienen que votar entre ellos. Así pasó la semana pasada, que acabó en un duelo entre Cristina Porta y Miguel Frigenti. Duelo que, despúes de la expulsión, ha dejado claro cuál es el nuevo rumbo que sigue el programa.

Quizá por ello, o quizá por darle más dinamismo, el equipo del programa ha decidido aportarle frescura cambiando radicalmente el sistema de nominaciones. Anunciado como un método novedoso nunca antes visto en ningún reality a nivel mundial, Jorge Javier sacaba pecho explicando su funcionamiento: Se pondrían en parejas -eran seis concusantes, por lo que no era demasiado complicado- y en cada una de ellas se decidirá cuál de los dos era el nominado directo y cuál el inmune.

Un invento que, desde plató, han visto como la herramienta perfecta para desemascarar a los estrategas y a los que de verdad les importa la gente con la que conviven. Así quedaban las parejas:

Jorge Javier: "Uno de los dos puede ser inmune esta noche, pero para que eso ocurra, el otro debe subir a la palestra como nominado. Si no se ponen de acuerdo, los dos entrarán en la lista de nominados" #SecretGala12 pic.twitter.com/sbe3mjB3Z4 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 3, 2021

Julen y Sandra eran la primera pareja, Cristina y Luca la segunda y Gemeliers -que cuentan como un concursante- y Luis Rollán el tercero. No ha sido sencillo, pues aunque Cristina y su chico enseguida se emparejaban, los terceros querían diversificar e irse con otros. Sin embargo, la aritmética básica, junto a que Julen no se iba a separar de su novia, no lo ha permitido.

Y tras esto, la primera pareja entraba en la caja dispuesta a demostrar qué iban a hacer.

Julen y Sandra

Pese a que a Sandra Pica le ha costado entender de qué trataba esta nueva dinámica, lo ha ido entendiendo mientras que Julen se posicionaba directamente y sin ningún tipo de problema en el lado del nominado. Parece que al madrileño le sigue pesando no haber salvado hace una semana a la extentadora, hecho que provocó que fuese a la nominación directa y que le hizo desconfiar de que su novio la ponía a la misma altura que otros compañeros de la casa.

Sin embargo, con esto ha demostrado que no solo le importa más Sandra que cualquiera dentro de la casa, sino que su anterior movimiento fue torpeza pura y no ninguna estrategia oculta para ganar el programa. Una decisión hecha con el corazón que sus compañeros, inesperadamente, no iban a replicar después.

Gemeliers y Luis Rollán

La misma mecánica se explicaba al trío formado por los gemelos y Rollán, aunque con un efecto totalmente diferente: nadie se animaba a dar el primer paso. Los cantantes intentaron avalar su argumento con que su compañero nunca había salido nominado -a diferencia de ellos-, aunque él contestó dejando claro que eso fue gracias a que sus compañeros nunca lo habían decidido así.

Sin nadie que arriesgase, Jorge Javier les repetía que de no ponerse de acuerdo, ambos saldrían de allí con una nominación directa. Y por estrategia, falta de voluntad o pura desconfianza, todos ellos quedaban nominados sin el más mínimo amago de hacer un sacrificio y salvar uno al otro de la nominación por una semana.

Cristina y Luca

La otra pareja más romántica de la edición se esperaba sin demasiada sorpresa, puesto que se confiaba en que harían exactamente lo mismo que la primera. Era de sentido común que Luca Onestini se sacrificase por su novia y pasase a la nominación directa sin demasiados miramientos, sobre todo después de las siete nominaciones de Cristina a lo largo de la edición. Pero no fue así.

El italiano hizo caso omiso a las peticiones de la periodista deportiva y decidió teorizar en voz alta a modo de monólogo. Con dos minutos para decidir, finalmente le sobraron poco más de diez para posicionarse como nominado, en un acto de amor en el que apenas escuchó a su pareja y al que le costó bastante llegar. Y por si fuera poco, trajo drama después.

Los nominados de la semana

De este modo, los cuatro nominados de la semana son: Julen de la Guerra, Gemeliers, Luis Rollán y Luca Onestini. Sin posibilidad de salir de ahí, solo la audiencia decidirá cuál de todos se quedará prácticamente a las puertas de la gran final de Secret Story. ¡Hagan sus apuestas!