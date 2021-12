En ‘Secret Story’ el encuentro de Julen y Sandra con sus madres acaba con zasca de Jorge Javier a Tom Brusse

La última gala de Secret Story estuvo llena de momentos emotivos más allá de las nominaciones y expulsiones. Y es que amigos y familiares se acercaron a la casa para dar una sorpresa a los suyos. Y eso, ya se sabe, es un subidón para los que llevan tres meses encerrados y ajenos a todo lo que sucede en el mundo exterior.

Claro que no son de poner las cosas fáciles. Jorge Javier Vázquez les dio la buena noticia a Julen de la Guerra y Sandra Pica de que sus madres estaban por allí. Claro que la segunda parte no fue tan agradable. Les hizo decidir a cuál de las dos iban a ver.

“Yo me muero de ganas de ver a mi madre y yo quiero que la vea Sandra y más con la liada que hice el otro día, lo prefiero”, dijo sin dudarlo Julen. Y aunque Sandra puso reticencias al principio, al final, llegaron a ese acuerdo.

Emotivo encuentro

Fue grande la emoción del reencuentro de Sandra con su madre que se dieron un fuerte abrazo, con el muro de cristal por medio, eso sí. Ella les aseguró que todo estaba bien fuera y que estaba muy orgullosa de los dos.

“Disfrutad mucho lo que os queda, os quiero ver reíros, y una cosa, no estéis tanto tumbados, hay que estar más activos, os lo digo a los dos. Tú cuidado con las palabrotas, ¿qué te pasa con tu vocabulario?”, les aconsejaba antes de que Julen pidiera darle un abrazo.

Antes de despedirse, Sonia le dijo a su hija que Tom muy bien, que no ha hablado nada de ella fuera y que puede estar muy tranquila con todo.

Cuando parecía que el encuentro se terminaba y Julen, efectivamente se iba a quedar sin ver a su madre, se dio la vuelta y la vio y con la emoción de un hijo reencontrándose con la persona más importante de su vida, se abrazó a ella que no dejó de decirle que todo estaba bien y que siguiera siendo como él es que con eso es suficiente.

Encuentro de la pareja con sus madres y suegras que fue como la seda y que dejó una conversación en plató entre Jorge Javier y Tom Brusse.

Zasca de Jorge Javier

“Qué penita me da cuando lloran así. Tom, además, están todos felices porque te has portado muy bien fuera de la casa”, le dijo al francés. “A ver, pero claro que me voy a portar bien, yo siempre me porto super bien”, respondía él.

“Qué bien que la madre de Sandra haya hablado así de ti, ¿no?”, insistía el presentador. “La verdad que no pensaba eso de ella, pero al final, la verdad es que me parece super bien lo que ha dicho. A mí me emociona mucho”, contestaba Tom.

Claro que no dejó de poner la puntilla: “A mí la única cosa que me preocupa, porque a pesar de todo lo que ha pasado por Sandra, la tengo cariño y lo repito y lo voy a repetir mil veces y eso va a pasar que Julen, al final, la va a dejar porque él está con ella…”.

Jorge le interrumpió antes de que siguiese por ese camino: “Cómo tienes esos santos huevos de decir eso, que hagas tú predicciones sobre una pareja y digas que lo van a dejar”.

“Lo sé porque eso pasó antes de estar en Secret Story, él se acercó a ella por tele. Yo no me acerco a nadie por tele, pero te digo lo que hay”, insistía el ex de Sandra.

Y ahí fue cuando Jorge le soltó un buen zasca: “Julen no es como tú, es un muchacho que no tiene esa malicia que tienes tú, esas cositas que tienes tú, que también te hace encantador. Tú lo que tienes es una envidia que te corroe”.

El tiempo dirá quién de los dos lleva razón.