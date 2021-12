Paco León reconoce un error en su película ‘Kiki, el amor se hace’: “Es imperdonable y me avergüenzo de ello”

Paco León es una persona que aboga por la libertad y arriesga con sus proyectos para reivindicar temas que, para muchos siguen siendo tabú. Nos quedó claro cuando dirigió Kiki, el amor se hace. Una peli que le valió muchas críticas, pero también muchos aplausos.

“KIKI es una película que dirigí en el 2016. Un remake de una película australiana con diferentes historias donde se intenta normalizar diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas. Creo que es muy divertida e interesante y en general me siento muy orgulloso de ella”, comentaba en sus redes sociales.

Pero no ha recordado este proyecto para echarse flores sino para reconocer un error. Su película tiene un ‘pero’: “Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática”.

Nunca es tarde

Han pasado cinco años, pero nunca es tarde para darse cuenta de los errores y lo valiente es reconocerlo de manera pública y él lo ha hecho. “Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él”, aseguraba.

“No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo”, terminaba expresando siendo coherente a su forma de pensar y comprometido con los valores que quiere transmitir a través de su trabajo.

Sus compañeros de profesión y amigos han aplaudido su rectificación.