Miguel Frigenti da explicaciones en ‘Secret Story’ a Yurena tras imitarla y a su novio tras declararse a Jesús

La última gala de Secret Story estuvo llena de emociones. Antes de que Miguel Frigenti fuera elegido como el nuevo expulsado de la casa y perder, así, su duelo con Cristina Porta, recibió una gran sorpresa.

Era la noche de los reencuentros. Y aunque Miguel ya había estado fuera de la casa tras su primera expulsión, lo cierto es que, tras tantos días aislado del exterior, estaba ávido de noticias y caras nuevas.

“Puede que sea la persona más importante de tu vida. La persona por la que tú nunca has cambiado. Vas a ver a alguien que está muy dentro de ti, ¿estás preparado?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez.

Reencuentro con Yurena

Lo estaba, aunque no podía ni imaginarse que su reencuentro sería con Yurena, la antigua Tamara. “Qué fuerte, muchas gracias por venir a verme”, dijo imitando su voz. Y es que en las últimas semanas hemos podido comprobar el vicio que tiene Frigenti con las imitaciones, especialmente, con la de ella. “¿No estás enfadada conmigo?”, le preguntó el periodista.

“Tanto me has evocado, tratando de imitarme, que al final, me has atraído hasta aquí, hasta Secret Story”, le decía la diva que no dudaba en decirle que, cuando saliese de la casa, se encontrarías para darle unas lecciones para que pudiera imitarla mejor hablando y… cantando.

“Te prometo que si me quedo voy a ensayar todos los días”, le decía Frigenti imitando su voz. “Sé que estás superyureposeído, lo estás, no puedes negarlo, por eso estoy hoy aquí”, le decía y le aseguraba que “yo siempre estaré dentro de ti, mi espíritu, mi energía, mi esencia siempre estará en la casa de Secret Story”.

“No te quepa duda, mientras yo esté aquí, tú estarás conmigo, nos los cargaremos a todos”, replicaba él sin saber, todavía, que esa noche ya no dormiría ahí.

Jorge Javier les interrumpía para asegurar que ahora Miguel hace mejor de Yurena que ella misma y aseguraba que “me descojono cuando te veo hacer de Yurena”.

Declaración de amor

Pero no era la única visita que iba a recibir Miguel. Su novio subió a la casa para reencontrarse con él. Antes del encuentro, el presentador le puso las imágenes en las que el periodista se declaró a Jesús de Gemeliers y las que no dudó en besarle al final de su coreografía del Tacones rojos de Sebastián Yatra.

“Yo estoy super enamorado de mi novio, pero sí es verdad que, aquí dentro, he experimentado sentimientos que no los he experimentado fuera en mi vida y sí es verdad que Jesús es super especial para mí, y se me cae la baba, a él no, pero me da igual, lo quiero. Si yo estuviera soltero y Jesús fuera gay, probablemente iría a saco porque me encanta como persona y le veo guapísimo”, decía Miguel en ese vídeo que ha visto Nua.

“Habrá que abrir la relación, ¿no Jorge? Es muy mono. No va a pasar nada porque Jesús es lo que es y Miguel está enamorado de mí, lo dice en todo momento”, decía el canario tras ver el vídeo, aunque reconocía que no le había hecho mucha gracia escucharle decir que había sentido cosas que no había sentido fuera.

Jorge Javier le dejó elegir si reencontrarse con su novio o no. Y aceptó sin dudarlo. Hubo reencuentro con bastante sentido del humor. Nua le aseguró que parecía Maluma y que le encantaba su cambio de look. Los dos querían hablar y se pisaban el uno al otro. l

Al final, Miguel consiguió que su chico callara para poder hacer toda una declaración de amor: “Estoy super enamorado de ti. Cada día le doy gracias a Dios de que seas mi compañero de vida. Te amo y quiero hacerlo todo contigo. Te quiero un montón”.

Y por si no fuera poco, y tras dejarle claro a su novio que lo de Jesús no significaba nada, le volvió a declarar su amor con la voz de Yurena.

¿Acabaremos viendo pronto la boda de Miguel y Nua?