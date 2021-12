Mariah Carey prepara su repertorio de villancicos definitivo

Papá Noel, los Reyes Magos, el Olentzero y… María Carey. La cantante se ha convertido en un personaje mitológico, el símbolo navideño más pop del siglo XXI y una de las artistas más escuchadas de todos los años gracias a una sola canción: All I Want For Christmas is You. Desde que la estadounidense lanzase este temazo en 1994, no hay Navidad que no haya sido número uno.

De este modo, Mariah Carey se ha convertido en al mismísima representación carnal de la Navidad en la Tierra. Una especie de divinidad navideña que tiene la potestad de marcar el inicio de las fiestas. ¡Solo hay que ver el vídeo que compartió el 1 de noviembre donde rompía con un bate las calabazas de Halloween para dar paso a su temporada favorita del año!

Con esta trayectoria, no nos extraña que Apple Music haya querido apostar por la estrella en su nuevo proyecto navideño: Desde Apple Music con Amor. Se trata de una serie de regalos exclusivos de la mano de grandes artistas para disfrutar de estas fiestas.

De este modo, los suscriptores de Apple Music han estado recibido sorpresas exclusivas de sus artistas favoritos durante estos días. Algunas de ellas han venido en forma de playlist únicas y especiales hechas por los propios artistas. ¿Y quién no ha faltado? Mariah Carey.

La cantante se ha puesto su mejor vestido de Mamá Noel y ha preparado la playlist definitiva de la Navidad. Porque, ¿quiénes somos nosotros para contradecir a la mismísima reina de la Navidad a la hora de elegir villancicos?

Mariah ha elegido la lista definitiva de los villancicos que ha interpretado a lo largo de su carrera: Sleigh Ride, Christmas (Baby Please), Oh Santa o Silent Night. Puedes escuchar el resultado completo en este link.

¿Lo mejor de todo? Que ella misma comenta las razones que le han llevado a coger estas canciones para hacer esta lista. “Crear un clásico navideño se trata de hacer algo que se sea atemporal", dijo Mariah Carey.

Mariah Carey tiene nuevo villancico

Además, Mariah ha estrenado en la plataforma su último villancico: Fall in Love At Christmas con Khalid y Kirk Franklin. “Te transporta a un lugar espiritual y se vuelve universal al final, llega a la gente, sé que la voy a cantar todos los años”, ha dicho la artista.

Este año, Mariah vuelve a repetir como la estrella del especial de Navidad de Apple TV. La cantante protagonizará Mariah's Christmas: The Magic Continues, donde presentará por primera vez su nuevo villancico.