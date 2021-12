Este es el pequeño error de los últimos capítulos de ‘La Casa de Papel’ que todo el mundo ha obviado

La Casa de Papel por fin ha presentado su temporada final, y con ella, ha llegado la hora de analizar todo lo que se ha podido ver en la última tanda de episodios. Más allá de las tramas, tan trepidantes y frenéticas como de costumbre, lo cierto es que en en esta entrega se ha vuelto a ver uno de los errores que llevan repitiéndose desde que se presentó el último atraco que realizaría la banda.

Como todo el mundo sabe, el equipo reunido por el Profesor tenía que robar todo el oro del banco de España, hogar donde reside la reserva nacional de todo el país. No era una tarea fácil, sobre todo para los guionistas: este nuevo plan conllevaba un trazado de tramas prácticamente perfecto en el que no se podía caer en ningún agujero de guion. Y aparentemente no se ha caído en ello, aunque sí se ha descuidado un elemento que salta a la vista en algunas escenas.

Y es que durante las escenas filmadas en el exterior del edificio en el que transcurre la opción se puede ver algo que solo algunos han conseguido pillar al instante. Este es uno de los fotogramas en los que se puede apreciar perfectamente:

Una de las escenas de 'La Casa de Papel'. / Netflix

En los planos en los que se puede apreciar la parada del Metro de Madrid del lugar, se puede ver que hay un cartel en el que pone "Banco España". Hace referencia al lugar donde se encuentra, sin embargo, tiene un error de localización: la estación real se conoce con el nombre de "Banco de España", con la preposición entre medias. Un error ínfimo, pero que compromete el realismo extremo de la serie y su perfecta ambientación en la capital española.

Según dicta la línea 2 de la red de transportes de la capital, parece que los creadores han pasado por alto este detalle. Y no es algo nuevo, pues dicha parada del subterráneo se ha podido ver desde los primeros capítulos de sus andadas en Netflix.

De Ministerio a Banco de España

Lo cierto es que, ya puestos a contarlo como un error, toda la zona es una localización falsa. Como gran parte de la audiencia de la serie sabe, el Banco de España de la ficción es en realidad el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Situada en la zona de Nuevos Ministerios, el metro que se puede ver en la serie ni si quiera se encuentra en ese punto, sino unos metros más allá de las puertas del recinto.

Sea como sea, la trama gana con el cambio: la acción que se puede ver con las épicas escenas ubicadas en el exterior del banco serían prácticamente imposibles de realizar con la Cibeles de por medio en pleno centro de Madrid. Y ahora que ha acabado, queda claro que será un punto obligado de la capital a apreciar por cualquier fan que se precie.