El tremendo spoiler de 'La Casa de Papel' que ha hecho una espectadora en 'La Resistencia'

Los fans de La Casa de Papel están contando los días hasta que llegue el próximo 3 de diciembre, fecha en la que se estrenará la segunda mitad de la quinta temporada y final de la serie. El título se ha convertido en el más exitoso “made in Spain” de Netflix pero, hay que tener cuidado porque aún queda gente no lo ha visto o que no ha disfrutado de todas las temporadas. Pues bien, para desilusión de todos ellos, una espectadora del público de La Resistencia ha hecho un gran spoiler sobre La Casa de Papel durante la visita en el último programa de Hovik Keuchkerian y Pedro Alonso, Bogotá y Berlín, respectivamente.

Apenas quedaban cuatro minutos de programa cuando David Broncano, que aseguró no haber visto La Casa de Papel, cedió el micrófono a las personas del público para que lanzasen una pregunta a los actores. Cuidado, si tú tampoco has visto la serie, te recomendamos que no continúes y no seas tú también víctima de los spoilers.

Una pregunta a Pedro Alonso, el origen del spoiler de 'La Casa de Papel'

Desde el público Sara comenzó a decir a Pedro Alonso (Berlín): "Tu personaje se muere..." Sin darle tiempo ni siquiera a finalizar la pregunta, actores y presentador se llevaron las manos a la cabeza: "¿Cómo se te ocurre? ¡Que Broncano no la ha visto!", exclamó el intérprete de Berlín, mientras que el conductor del programa se lamentaba entre risas y resignación: "¿Qué dices? Que la iba a empezar a ver hoy". "¿Pero cómo haces eso?", preguntó Hovik Keuchkerian sin dar crédito a lo que acababa de ocurrir.

Los actores continuaron regañando a la espectadora en tono de broma, diciendo que era una “irresponsable” e “inconsciente”. Ella, tratando de defenderse, se disculpó y aseguró que los flashbacks de La Casa de Papel a veces le crean cierta confusión sobre si Berlín está o no muerto. Tanto insistió en conocer la respuesta que Pedro Alonso le dijo: "Si yo estoy muerto, sin embargo, sigo saliendo... ya está respondida la pregunta (…) Eso sí, yo a veces dudo porque hay mucha gente que me pregunta si estoy muerto o no y he llegado a un momento que tampoco lo tengo claro. Así llevo cuatro años, ¡imagínate cómo va la movida. Lo llevo mal!"

💥💣 𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥



Si no has visto La Casa de Papel, 𝗡𝗢 veas esto. pic.twitter.com/7020lct52Y — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 18, 2021

Pero ese no fue el único spoiler procedente del público que vería La Resistencia. ¡Ojo, si no has visto la quinta temporada de la serie, para de leer! Cuando se pasó el micro a otra espectadora esta preguntó quién iba a ser a partir de ahora el narrador de La Casa de Papel, haciendo referencia a que desde el inicio de la producción ha sido Tokio, el personaje de Úrsula Corberó la voz en off que explica todo lo que va ocurriendo. Sin embargo, es posible que la muerte de la ladrona en la última remesa de episodios cambie este rasgo tan característico de la serie.

Como era de esperar, Hovik Keuchkerian y Pedro Alonso se negaron a responder, pese a que la chica del público no interpretó su pregunta como un spoiler.