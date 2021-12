DJ Nano y su ‘Oro Viejo Un cuento de navidad’ regresan a Madrid este 10 de diciembre

Tras dos años de espera, DJ Nano regresa a la capital con su evento más reconocido: Oro viejo Un cuento de Navidad. La pandemia provocada por el coronavirus nos privó de disfrutar de uno de los mayores eventos de la música electrónica de nuestro país pero por fin podremos saltar cuentas.

El show en el que actuará nuestro querido dj tendrá lugar este viernes 10 de diciembre en el Wizink Center de Madrid. Más de 10.000 personas bailarán en su archiconocida fiesta Oro Viejo desde las 18:00, hora en la que comenzará el evento, hasta las 00:00.

Si aún estás pensando disfrutar el regreso de este directo, quedan las últimas entradas a la venta. Los últimos tickets están disponibles en oroviejobydjnano.es, wizinkcenter.es y entradasatualcance.com.

"Es el espacio que nos da la mayor tranquilidad y todas las garantías para que podamos disfrutar de esta fiesta en la actualidad, con el 100% de aforo de pie y manteniendo una producción de altura" ha explicado DJ Nano sobre la elección del recinto madrileño.

Pray, The Night, In my eyes y Castles in the sky son algunos de los míticos temas que disfrutarán los más de 10.000 asistentes en el regreso del que ya es el mayor tributo a la música de baile que marcó una época.

Además de este gran acontecimiento para dar la bienvenida a la Navidad, como ya es tradición, se han anunciado dos after parties oficiales para seguir la fiesta toda la noche. Uno será en La Riviera con DJ Nano, Abel the Kid, Dj Marta, Dj Neil, Jesús Elices e Yvan Corrochano, y otro en Panda Club con DJ Nano, 2 Lovers, Ismael Rivas e Iván Pica.

Las entradas para la Riviera están a la venta en bcleverapp.com y hay packs especiales para los que hayan adquirido su ticket de Oro Viejo Un cuento de Navidad.

Una cita ineludible que los seguidores de nuestro DJ más internacional no pueden perderse: "Será el Oro Viejo más especial hasta la fecha. Un show imprescindible para todos, que se sumará a la historia" concluye.

Durante dos décadas, Nano ha estado recorriendo el mundo entero para pinchar en algunos de los sitios más exclusivos del mundo. De este modo, el productor se convirtió en la primera gran estrella española de la música electrónica, llenando todo tipo de locales.