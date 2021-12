Jesulín de Ubrique y María José Campanario sorprenden con el inesperado anuncio de su embarazo

“‘Estamos esperando un bebé’. ‘Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices’. La pareja nos confirma esta información llegada a nuestra redacción por el cariño y años de amistad que la une a la revista ¡HOLA! sin recibir contraprestación económica alguna”. Con estas palabras, la cabecera anuncia una de las noticias más sorprendentes e inesperadas de los últimos tiempos en el mundo del corazón: Jesulín de Ubrique y María José Campanario están esperando un nuevo hijo.

Si nos hubiéramos enterado el 28 de diciembre, seguro que habríamos pensado que se trataba de una inocentada.

Por un lado, sorprende que justo cuando la pareja está celebrando su 20 aniversario, anuncie que volverán a ser padres. Por otro lado, a algunos les costará creer que una bomba como ésta la hayan confirmado sin talones por medio.

Pero parece que así es. La odontóloga, a sus 42 años, está embarazada del que será su tercer hijo. Ha dado algunos detalles de cómo va todo en una charla con la revista.

Todo va bien

“Cumplo tres meses y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo", informaba la mujer del torero. "Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos", añadía. Así que, parece que todo sigue su curso sin ningún problema aparente.

Están contentos con la noticia, pero han dejado claro que no fue un bebé buscado sino más bien todo lo contrario. “Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo", admitía.

Algunos pensarán que más que padre, Jesulín va a parecer abuelo. “Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico, de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", aseguraba el torero en esta charla.

Los que parece que han encajado muy bien la noticia son los futuros hermanos. "Mis chicos, felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vierais la 'jartá' a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos", confiesa Jesulín.

Sin saber el sexo

Admiten que lo de tener un tercer hijo es algo que se habían planteado en muchas ocasiones, “pero por unas cosas o por otras, no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene".

Todavía no saben si será niño o niña. La futura mamá solo quiere que venga con salud y el futuro padre, no quiere conocer el sexo hasta el final. “Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros", explicaba.

Así que, tiene pinta de que los próximos seis meses escucharemos hablar mucho de la pareja una vez más. Queda por saber lo que opina Belén Esteban de que su hija Andrea vaya a tener un nuevo hermano o hermana.