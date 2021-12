Este martes 7 de diciembre Aitana llenará el Wizink Center de Madrid con su 11 razones Tour, algo que ya ha hecho en el Palau Saint Jordi de Barcelona. Una noche muy especial para ella en la que estuvo rodeado de buenos amigos a los que ha querido darles las gracias de manera pública.

“Gracias @pabloalboran ya te lo he dicho muchas veces, pero tu corazón y tú arte no tienen techo. Qué orgullo y honor poder llamarte amigo💗 Gracias de nuevo por estar, te quiero y te admiro infinito”, le decía al malagueño que no dudó en acompañarla en una noche tan especial.

Y no fue el único, después de todo el éxito cosechado con Mon amour, no podía faltar Zzoilo. “Amigo @zzoilo_ qué bonito verte crecer cada día más como persona y como cantante, ver tu evolución en tan poquito encima del escenario no tiene precio! Gracias por ayer💗”, le decía a su amigo.

Amigos internacionales

Y también tuvo visita internacional. “@calidandee ¿y el sorpresón que fuisteis para la gente? Habéis confiado en mí desde un principio, desde hace ya 4 añitos que vamos de la mano en muchísimas cosas, sois un referente para muchas personas. GRACIAS, os quiero”, escribía sobre los hermanos colombianos.

Y no se olvidó de uno de sus grandes amigos. “Y bueno… mi mejor amigo @petitmarmi ¿qué te voy a decir a ti? tantas cosas que hemos vivido juntos a lo largo de nuestra vida, cada viaje, cada fiesta, cada aventuraaaaa, todo ¿Quién nos iba a decir que cantaríamos juntos alguna vez en el Palau Sant Jordi? Ese recuerdo me lo llevo para siempre ¡Y todo lo que queda por venir! Te quiero pesao💗 mucho”, escribía sobre él.

Una amistad de años que les ha llevado a compartir una noche muy especial. “siempre es un placer salir a actuar contigo, pero cantar nuestra canción ayer fue muy bonito, en nuestra casa y con nuestra gente…mil gràcies Barcelona, els millorssss”, compartía él.

Y ya puestos a dar las gracias, también lo ha hecho con su equipo de estilismo y con Pepa Salazar, la diseñadora del vestido azul que lució con botas negras altas con plataforma.

Veremos si en la capital repite invitados y estilismo. Sin duda, será otra de esas noches inolvidables. Su amiga Lola Índigo no podía evitar compartir un comentario: “💙💙💙 q guapaaaaa q guapos q increíble aiti 🪐 enhorabuena”.

Momentazos

Fue una noche de momentazos en la que Aitana repasó sus éxitos, los más antiguos y los más recientes. No podía creerse la reacción al sonar los primeros acordes de Formentera, su última colaboración con Nicki Nicole.

“Locura que estalló cuando cantamos Formentera a un día de haber salido @nicki.nicole. Sois 🥰🥲”, escribía en redes junto a un vídeo que atestiguaba esa locura.

