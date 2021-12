Estas 5 fotos de J Balvin con Río nos demuestran el tipo de momentos que comparten padre e hijo

El pasado 27 de junio nació Río Osorio Ferrer, el primer hijo de J Balvin y Valentina Ferrer. Aunque la pareja siempre ha sido muy discreta respecto a su vida privada, lo cierto es que tampoco se han ocultado.

Y aunque vivimos su embarazo y nacimiento sin muchos titulares, lo cierto es que el reguetonero se ha convertido en un gran papá y no hay más que ver las fotos que ha ido compartiendo de él, que no son muchas, pero sí muy significativas.

No es de enseñar su cara, pero sí nos ha permitido ir viendo cómo crecía en estos casi seis meses. Comparten todo tipo de momentos que nos dejan claro el tipo de relación que tienen.

Hemos seleccionado cinco fotografías que ha publicado el colombiano en su Instagram para darnos cuenta de las cosas que hacen juntos.

#1. Rituales de belleza

Ser una estrella mundial requiere muchos sacrificios, sobre todo si la imagen cobra tanto protagonismo. De ahí que hayamos visto cómo padre e hijo comparten esos ratos de rituales de belleza que incluyen mascarillas faciales para el padre. “El papá en spa atendido por Río 🙏😂👶”, explicaba Balvin sobre ese rato juntos.

“😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 no entendía nada baby río haciéndole spa y escuchándolo roncar 😂😂😂😂”, comentaba la mamá.

#2. Agárrate a mí, Río

Enrique Urquijo le dedicó una canción a su hija que tituló Agárrate a mí, María, que dejaba entrever la ternura de un padre que quería serlo todo para su hija. Bien podría hacerle Balvin una parecida a su hijo Río al que tiene muy presente. Comparten piel a través de caricias. También hemos visto a Río agarrar la mano de su padre, o el dedo, más bien, que todavía no le da para tanto.

“V I D A Y PAZ EN LA TIERRA”, escribía junto a esta imagen el colombiano. “😍😍😍😍😍😍 mis amores!!! Río ya casi más alto que el papa 😂😂😂😍❤️”, añadía la mamá.

#3. En el paraíso

Otra de las imágenes que ha compartido el orgulloso papá de su tiempo compartido con su hijo nos permitía verles, frente al mar, en un lugar paradisíaco del que no dio nombre. “Gracias Río 🙏🌎 PAZ EN LA TIERRA”, escribía junto a la fotografía, dejando claro lo que le transmite estar con su hijo.

El papá con bañador y el bebé completamente desnudo. Y cómo no, con la mamá, con algo que decir: “Papa rioooo 😍😍😍 best daddy 😍”. No contenta con un solo mensaje, compartía dos: “Mi amor miiii Bebe hermoso 😭😭😭😍😍😍😍”.

#4. Trotamundos

Si hay algo que ha aprendido pronto el pequeño Río es que el mundo es muy grande y existe para poder recorrerlo. En apenas seis meses de vida seguro que ya ha viajado más que muchos en toda una vida. Y papá no duda en llevarle a hombros por el aeropuerto.

Y si unos días le vemos desnudo, otros le vemos totalmente forrado de ropa y, teniendo en cuenta de quién es hijo, con mucho estilo.

#5. Como todos los padres

“Querido Río llegaste en el momento debido 🙏#Jose”, escribía Balvin junto a un par de fotografías en Suiza donde también estaba acompañado de su hijo. Una ocasión en la que hemos podido comprobar que el cantante es igual que otros padres, a él también le toca empujar el carrito. Eso sí, seguro que no todos viajan en medios de transporte con tanto lujo.

Está claro que el pequeño Río ha llegado al mundo para hacer felices a sus padres y para recorrer mundo.