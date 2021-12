La polémica foto por la que a Adele le quitaron el control de su cuenta en Instagram

Llevar sus propias redes sociales es algo que no demasiados artistas están acostumbrados a hacer. Y en ocasiones cuando una estrella de talla mundial se pone con ello, la situación no termina tan bien como debería. Ese es justo el caso que Adele ha contado en una reciente entrevista promocional y que terminó con su equipo de trabajo 'quitándole' el control de su cuenta.

Todo se remonta al popular Carnaval de Notting Hill del año 2020 en el que Adele, por aquel entonces disfrutando de un merecido descanso, publicó una imagen en bikini con la bandera de Jamaica y ataviada con unas trenzas que le hacían tener un look similar al de la cultura afro.

Una fotografía que provocó un polémico debate sobre la 'apropiación cultural' en la industria del entretenimiento. El hecho motivó que sus asesores le pidieran la contraseña de la red social a la inglesa y dejara la labor en manos de un community manager.

"Durante el COVID, me permitieron entrar en mi cuenta, algo que hasta entonces no había podido hacer. Eso es algo conocido. Les preocupaba que me emborrachara o que me molestara algo de lo que la gente hiciera. No querían que respondiera a nadie y que solo publicara mis opiniones personales" empieza explicando Adele durante un tutorial de belleza para la youtuber Nikkie Tutorials.

"Así que publiqué aquella foto de la que la gente se acordará. Y es la única foto que yo he publicado en mi cuenta oficial. Porque después me quitaron mi contraseña otra vez" recuerda la cantante británica casi al final de la entrevista.

Adele cuenta con más de 47 millones de seguidores y sólo sigue a una cuenta que es la que recopila todos los movimientos informativas y publicitarios de Adele en suelo estadounidense o que tienen repercusión a nivel internacional.

Más allá del debate sobre si las redes sociales son o no beneficiosas para los artistas (hay muchos que ya han renunciado de manera oficial a ellas en busca de tranquilidad y para evitar su toxicidad) no cabe duda de que unas redes controladas por Adele serían fuente asegurada de titulares dada su naturalidad y espontaneidad.