Adele explica por qué la canción ‘Hold on’ marcó un antes y un después

"Esta canción cambió mi vida y también me la salvó". Así comenzó Adele a presentar la canción que más significa para ella dentro de su nuevo álbum, 30. La solista británica ofreció un directo especial llamado An audience with Adele en el que desglosó algunos de los pilares de su nueva propuesta musical cuyo eje central es Hold on, un tema que marcó un antes y un después.

"Fue la última canción que escribí para este álbum y cuando comencé a escribirla, creo que no me di cuenta de lo lejos que había llegado en un período de 18 meses a 2 años. No era capaz de reconocer el progreso que había estado haciendo" explicó la intérprete que presentó algunas de sus nuevas canciones para un público entregado en el que estaban amigos y VIPs como Samuel L.Jackson, Dua Lipa, Emma Watson y Naomi Campbell.

"Fue increíble para mí escuchar eso en una de mis canciones porque creo que hubo algo de desconexión entre mis canciones y yo durante un tiempo, lo cual me parece aterrador. Pero esta canción realmente me conmovió y me hizo sentir muy orgullosa de mí misma. Y durante mucho tiempo, la escuché mucho, simplemente como un recordatorio de que estaba reconociendo que soy una absoluta pesadilla, básicamente. Pero la amo mucho, y espero que vosotros también lo hagáis" confesó Adele.

La letra de Hold on, canción que estrenó hace un par de semanas con motivo de una campaña navideña para un gigante del consumo, dice "I'm my own worst enemy / Right now, I truly hate bein' me / Every day feels like the road I'm on / Might just open up and swallow me whole / How do I feel so mighty small / When I'm struggling to feel at all? Just hold on (Hold on) / Let time be patient / You are still strong (You are still strong) / Let pain be gracious (Love will soon come)" ("Soy mi peor enemigo / En este momento, realmente odio ser yo / Cada día se siente como el camino en el que estoy / Podría simplemente abrirse y tragarme por completo / Cómo me siento tan poderosamente pequeño / cuando estoy luchando por sentir en absoluto? Solo espera (Espera) / Deja que el tiempo sea paciente / Aún eres fuerte (Aún eres fuerte) / Deja que el dolor sea misericordioso (El amor pronto llegará").

30, el cuarto álbum de estudio de Adele se ha convertido en su proyecto más biográfico. Una especie de catársis en el que cada canción encierra una historia de vital importancia para ella. Es el caso de My Little Love, una canción que sin duda ha emocionado a todo el que la ha escuchado, y en la que incluye a su hijo Angelo con audios caseros. En su desgarradora letra, la artista le pide perdón por todo el daño que le haya podido ocasionar en su vida.

"Estaba tan consumida por tantas cosas, para ser sincera había tantos sentimientos encontrados. Y él se armó de valor para decirme muy elocuentemente: 'Eres como un fantasma, es mejor que no estés aquí'. Y ya cuando me dijo: 'No puedo verte'. Y yo pensé, ¿pero qué clase de poeta es este para decir eso siendo tan pequeño?'. Mientras la escribía, recuerdo haber pensado en cualquier niño que haya pasado por un divorcio o en cualquier persona que haya pasado por un divorcio o en cualquiera que quiera dejar una relación y nunca lo hará. Pensé en todos ellos, porque mi divorcio realmente humanizó a mis padres para mí" le explicó la inglesa a Zane Lowe en una entrevista con Apple Music 1.

Un disco muy personal de búsqueda de sí misma y reafirmación en sus decisiones que han cambiado su vida: "He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo de este camino. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto de nuevas. Por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos y me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en toda mi vida" dijo en su día Adele sobre este CD.