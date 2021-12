La pasión se traslada a las habitaciones en las villas de ‘La isla de las tentaciones 4’

Esta cuarta edición de La isla de las tentaciones nos está dejando grandes momentos. Cuando parece que las parejas ya se han aprendido el cuento y saben a lo que van, los sentimientos toman el poder y descontrolan la situación.

Stiven le ha dejado una carta a Tania que no puede más de la emoción y llama a algunas compañeras para compartir las palabras que le ha dejado su mayor tentación en la isla. “No tengas miedo al cambio, a veces es necesario”, lee. Un cambio que, como hemos podido comprobar, podría destrozar a Alejandro que ya ha sufrido su crisis de nervios durante su última hoguera. Un sufrimiento con el que empatizó Sandra Barneda que acabó destrozada, llorando y sin posibilidad de poder seguir grabando en ese momento.

Y es que los acercamientos en las distintas villas cada vez son más intensos. En la de los chicos, Nico sigue haciendo de las suyas. Parecía haberse decantado por Miriam, pero Rosana no parece dispuesta a dejar las cosas así y vuelve a la carga. A él, de momento, le hemos visto hacerle una cobra, pero, ¿podrá seguir resistiéndose?

La luz de la tentación sigue sonando y ya no solo por besos en el jacuzzi o en mitad de la noche. La pasión se traslada a las habitaciones, bajo las sábanas.

Por otro lado, en la villa de las chicas, Rosario seguirá dividida entre su primera tentación, Suso, y su última atracción, Simone. ¿Logrará decidirse por uno de los dos?

Hoguera de los chicos

Y, sí, volverán las hogueras. “Lo que ha dicho ahí es mentira”, escuchamos decir a Josué. “Me da un poco de asco verlo”, asegura Nico. “Esa no te ha querido a ti en tu vida”, le dice Alejandro a su compañero Álvaro. Y él, vuelve a ponerse de los nervios. “Yo me quiero ir de aquí ya, te lo digo de verdad”, grita de nuevo de pie y con los nervios a flor de piel.

Darío se queda con la boca abierta cuando se menciona que su chica, Sandra, tiene un secreto y que uno de los solteros sabe cuál es.

Hoguera de las chicas

También tendrán que enfrentarse a las imágenes las chicas. “No quiero ver más imágenes así”, dice Rosario. “No he entendido lo que ha querido decir cuando ha dicho que mi relación me suda la polla, se acabó”, dice rotunda Zoe. Tania, por su parte, no puede evitar ponerse a llorar y decir lo mucho que echa de menos a su chico.

“Yo he estado en mi casa y he sentido que ni me has querido”, escuchamos decir a Sandra con un tono de mosqueo evidente. Igual que el de Gal.la al asegurar que “si él considera que yo no bajo es porque a lo mejor con él no me apetece”.

Y sí, algunas de las imágenes más fuertes han llegado a la hoguera de las chicas porque las hemos visto quedarse con la boca abierta, gritar incrédulas e incluso retirar la vista para no tener que verlo.

Está claro que nos quedan muchas emociones fuertes por vivir con esta cuarta edición que nos demuestra que en esto de las relaciones siempre quedan cosas nuevas por ver.