El secreto de Sergio sobre Sandra en ‘La isla de las tentaciones’: “A Darío se le va a destrozar el corazón”

Semana a semana La isla de las tentaciones nos va dejando sorpresas que nos recuerdan lo complicadas que son las relaciones y lo llenas que están de contradicciones. Y, sobre todo, que por mucho que compartas con una persona, siempre hay cosas que descubrir de ella.

Ha llegado ese momento en el que alguno de los solteros empieza a sobrar y toca expulsarle de la villa, en esta ocasión, han salido dos de cada villa. En la de las chicas han dicho adiós a Álvaro, que se ha ido feliz y deseando lo mejor a todos. Y también han dicho adiós Sergio, aunque él lo ha hecho dejando una sorpresa.

“Estoy decepcionado porque estoy acostumbrado a ser el centro de atención y no a pelearme con diez chicos para conquistar a una chica y aunque no he tenido ningún feeling con ninguna esto me lo esperaba un poco”, decía tras saber que tenía que abandonar el programa.

Amenaza

No ha logrado conectar con ninguna, pero no está dispuesto a desaparecer por las buenas. “Antes de irme lo tengo que decir, Sandra Férriz tiene un secreto muy gordo y yo sé cuál es”, amenazaba antes de irse del todo.

“Yo creo que Darío, cuando se entere, se le va a destrozar el corazón porque creo que la quiere de verdad”, añadía para echar más leña al fuego. De momento no sabemos de qué se trata, pero el programa ya ha anunciado que sabremos de qué se trata el próximo lunes en El Debate de las tentaciones.

Sandra y Darío parecen una de las parejas que mejor está resistiendo a las tentaciones. No han encontrado un feeling peligroso con ninguno de los solteros, solteras, pero sí se están dando cuenta de lo que falla en su relación.

Las hogueras les están sirviendo para sacar a la luz esa falta de confianza, esa rutina de pareja y esa escasa de comunicación que parecen haberse asentado en su relación. Veremos si cuando el secreto de Sandra salga a la luz, cambia en algo las cosas.