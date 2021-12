Tiësto y Karol G pretenden entrar en lista con ‘Don’t be shy’

El pasado 22 de mayo, Tiësto llegó al número uno de la lista oficial de LOS40 con The business. El año pasado, y durante tres semanas (en marzo y abril), Karol G hizo lo propio con Tusa, su colaboración con Nicki Minaj. Ahora el DJ neerlandés y la reguetonera colombiana han unido fuerzas en un nuevo single, Don’t be shy, único candidato esta semana a entrar en lista. Es la primera vez que Tiësto se une a un artista de habla hispana en una canción que no es un remix, ya que en 2020 realizó la remezcla de Resilient, que contaba con las voces de Katy Perry y Aitana. En Don’t be shy, sin embargo, Karol G abandona nuestro idioma. “Mi primera vez cantando en inglés —escribió en Instagram— y wow, la ilusión que tengo es increíble. Apretando deditos”.

Tiësto & Karol G - Don't Be Shy (Official Music Video)

El tema con el que se postulan a entrar juntos en lista es un trallazo de dance pop energizante que una vez que lo escuchas ya no puedes sacarlo de la cabeza. Está recibiendo una entusiasta acogida en todo el mundo, tanto es así que en España ya es disco de oro. Viene apoyado por un espectacular vídeo inspirado en la película Noche en el museo, dirigido por Christian Breslauer (responsable también de The business), y en el que podemos ver a Karol transformada en esquimal, amazona o Cleopatra. Si quieres que el sábado Don’t be shy encuentre hueco entre los 40 éxitos del chart, apoya su entrada con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!