Rihanna, Beyoncé y Taylor Swift, las mujeres más poderosas de la música según Forbes

Sus nombres son sinónimo de éxito. Y para la revista Forbes, también de poder. Fama, éxito musical, poder económico y empresarial. Eso es exactamente todo lo que mueven y arrastran Rihanna, Beyoncé y Taylor Swift, las tres grandes divas de la música que han conseguido colarse en el último Top 100 de la popular revista económica y social.

Rihanna es la primera de las tres en aparecer en el ranking. Lo hace en el puesto 68, para que nos hagamos una idea de la gigantesca competencia que a nivel universal tienen las mujeres más poderosas del planeta. Una línea de lencería, colaboraciones con firmas de reconocido prestigio y una línea de cosméticos Fenty Beauty, su marca de belleza, con la que recaudó más de 550 millones de dólares en 2020.

Si a todo ello le sumamos que Savage X Fenty tiene una valoración como empresa que supera los mil millones de dólares el resultado es que Riri se ha convertido en una de las mujeres de mayor éxito empresarial del planeta.

Números y registros suficientes para no tener que sacar disco, ni siquiera singles y ya ni hablamos de salir de gira por todo el mundo. En los conciertos es donde se cimenta el puesto número 76 de Beyoncé. Gracias a On The Run II la ex Destiny's Child consiguió generar 250 millones de beneficios con la gira conjunta con su marido, el rapero, productor y gurú musical, Jay-Z.

Tanto Rihanna como Beyoncé podríamos decir que ahora mismo están en el espectro contrario de Taylor Swift. La estadounidense ocupa el puesto número 78 en el Top 100 de las mujeres más poderosas del planeta según Forbes. Y todo gracias a su constante trabajo musical. Folklore fue el disco con el que más dinero consiguió recaudar y eso que ni siquiera pudo salir a presentarlo en directo.

La lista promete no variar mucho en el próximo año puesto que Taylor Swift se ha concentrado en los últimos 365 días en relanzar algunos de sus discos para recuperar los derechos de sus canciones después de que su antiguo sello vendiera todo su catálogo a su archienemigo Scooter Braun.

La lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo de Forbes incluye directores ejecutivos, emprendedores y políticos, así como personalidades de los medios de comunicación, artistas, deportistas y personalidades de la televisión como Ophra Winfrey (23), Reese Witherspoon (74) o Serena Williams (85).

Hace unos días Forbes presentaba también su décima lista anual con los menores de 30 años que marcarán el futuro. Un directorio mundial con jóvenes emprendedores de todo el mundo que se ha convertido ya en toda una referencia y que en el apartado musical convierte a Miley Cyrus, Ava Max, Roddy Ricch o Doja Cat en los líderes de toda una generación.