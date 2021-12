'Only #Fanz', por Mon Tapias

Es 10 de diciembre de 2021, ha tardado en llegar el día, pero al final todo acaba llegando, pase lo que pase.

Nunca lo había vivido desde el núcleo, desde la tripa, desde el esqueleto. La vida, caprichosa y divina muchas más veces, en uno de sus gestos, me regaló ver nacer desde cerca este disco, llámame lo que te apetezca, pero la única verdad es esa. Mentiría si digo que nunca estuve en una grabación o en un estudio. Os garantizo que ha sido una de las experiencias más ricas de mi vida. No tengo ganas ni fuerza para olvidarlo. Los he sentío, en cada grabación, en cada acorde, en cada instante, en cada palma, en cada melodía, en cada quejío, en cada Mahou, en cada Habano.

Es mi disco de Alejandro, desde ya. Porque las modas no entienden del que, desde hace mucho tiempo, las crea.

Imagine, como diría el artista en unos juegos olímpicos. Imagina, cierra los ojos y cuando los abras, recuerda que es casi 2022 y que Alejandro Sanz, es el que está de vuelta.

Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos, para ganarle al miedo un pedacito de cielo, ahora que es todo apariencia...

Quizás no me hubiera gustado llorar con Bio, pero lloré con él, cuando vi ese video, por primera vez... Probablemente la mejor declaración de intenciones que he oído, y he oído unas cuantas... créanme.

Alejandro Sanz - Mares De Miel

Y de repente aparece Iba, no te vayas, no te vayas de mí, otra vez. Una producción que te deja empezar a bucear en este nuevo universo que Alejandro ha creado para ti, porque este disco, amiga mía, está escrito para ti. Este es el primer ejemplo.

Entramos en el tercer del tema del disco, busca todas las canciones número 3 en los discos de Alejandro, ya me entiendes... Vas a cantarlo, sin quererlo, porque Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Lo prefiero, lo consiento, más que a cualquier reggaetón lento. Es una de las nuestras, y lo sabes...

Aquí me van a perdonar, me van a consentir esta osadía, es mi corazón partío. Déjenme que les explique: La rosa tiene muchas más espinas de las que aparenta y Paco de Lucía está presente. Si no sabes de lo que estoy hablando, no pasa nada, escucha La Búsqueda de Paco, y que hable su guitarra por mí, estás a tiempo, solo los vivos tenemos tiempo.

Querido amigo mío, Paco estaría mucho más que orgulloso, ya lo sabes, pero te lo digo yo también. Para mí es la canción del disco, y del año 2022, también te lo digo... Que me perdonen los demás, pero es Paco, y Alejandro, y es Alejandro, con Paco. Siempre presente, siempre vivo.

Llega despacio, si yo quisiera y si tu pudieras. Vamos a empezar a comprometer los silencios, sabes de lo que hablo si has llegado hasta aquí. Empiezan a cobrar sentido los silencios del disco, casi tan importantes como el propio latido de Alejandro. Habrá gente que no lo entienda, pero a ti y mi, nos da igual, hay gente para todo, así que, Si tu pudieras y yo quisiera, podríamos curarnos juntos el corazón y el resto de la gente, sigue siendo el resto de la gente...

Por primera vez, en esos mares de miel, ya las has oído, no me engañes. Estamos hablando claro ¿no? Mares de Miel, es tu canción, porque la luz que le guía, sois vosotr@s, así que tú serás una ola + en esos mares de miel.

No hay como ser Uno nada más, mejor escóndete tú. La melodía te lleva hacia esos senderos universales cada vez que canta, una de las que nunca faltan en repertorio. Valiente, clara, arriesgada.

Es un seductor, siempre lo fue y siempre lo será. No hay como escribir como si fuera la última vez, es el caso. No hay como ser uno, nada más.

Entre tanto, os cuento que ver a Alfonso trabajar, es un lujo, un lujo muy grande. Creo que me va a costar volver a ver algo tan mágico. Gracias por la grandísima parte que te toca, No sé qué me pasas... El silencio es una nota +

He sido testigo de esta grabación y eso, me lo llevo a la tumba para mí solo, solo para mí. Este cuerpo de Vigo ya podría morir tranquilo, pero nos quedan aún muchas batallas, muchas, muchas +

Y se viene Geometría, para darnos forma. Para que no nos olvidemos de donde nace el duende, la gracia y el sentío...Hay un rincón de Cádiz en Moratalaz, y viceversa. Hay veces que la geometría vale más por su propio nombre, mucho más de lo que significa. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano y el espacio...

Y ya te quería, que es la tuya, si querida amiga mía, cierra el disco porque es tuya, En + de 30 años tú sabes que él ya te quería, y lo + ingenioso, es que es verdad. Un clavel no tiene espinas, espinas tiene La Rosa.

A estas alturas, entenderéis que me cueste explicarlo, lo hago con un Pago de Carraovejas entre las manos, como no podía ser de otra forma. Que semejante tipazo me hiciera semejante regalo, y lo hizo, vaya si lo hizo.

Alejandro es mucho más que una carrera, que un disco, que una gira, que una foto o que un poster. Es un ser de luz y lleva a rajatabla el primero de los mandamientos del sentido común, ser buena persona. Tu primo no podía llevar más razón, es lo único que importa y que merece realmente la pena.

Alejandro Sanz está de vuelta, y de ida. Las primeras letras de su nuevo disco Sanz rezan así: "Soy el hijo de María y de Jesús, y el último verso cierra el disco con esto otro: Y por tu amor ya me moría".

Son las 23:39h del 9 de diciembre y estoy esperando que salga el disco en plataformas, como tanta gente en todo el mundo. Me apetecía esto, de vez en cuando me da por pensar cuantas personas estarán haciendo lo mismo en el mundo al mismo tiempo, en este caso, sé que serán muchas. La gente que hace feliz a otra gente es la que domina el mundo, y probablemente estemos ante el español en activo que + activa.

Me apetecía mucho sentir lo mismo que ell@s, nos olvidamos rápido de lo que significa tener cerca un talento universal, nos parece hasta mentira, pero así es. Me corto en adjuntar el currículo de Alejandro, porque tiene hasta su propio Monopoly, su estrella, su puente, sus medallas, su mujer, un besazo Rachel, otro pedazo de artista. Me voy a cortar de seguir, porque al final se lo va a creer, solo le falta jugar bien al mus, pero ese es otro cantar...

Larga vida Alejandro querido, y yo que lo vea.