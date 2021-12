ABBA opina sobre su primera nominación a los Grammy de su historia

Es difícil de creer, pero han tenido que pasar casi 50 años para que ABBA consiga su primera nominación a los Premios Grammy. Es indiscutible que la banda sueca es una de las más influyentes y exitosas de la historia, y a pesar de su trayectoria, nunca habían optado a este importante galardón musical. La culpa de este olvido viene determinado, en parte, por la negativa de la crítica a tomarse en serio su música, al menos al principio. Muchos hits después, su reputación ha crecido.

La formación sueca, compuesta por Anni-Frid -Frida- Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, opta por primera vez en su historia al galardón por la canción I still have faith in you, en la categoría Mejor grabación del año. La banda comparte la nominación con I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga, Happier Than Ever de Billie Eilish, Drivers license de Olivia Rodrigo y Montero de Lil Nas X, entre otros. Con una variedad tan amplia, sabremos quién consigue el galardón el 31 de enero.

La banda ha permanecido callada desde que se dieron a conocer las nominaciones, el 24 de noviembre, pero ahora podemos saber lo que opinan. La revista Variety les ha preguntado sobre el tema, y los miembros de ABBA han respondido de forma jocosa. "Un Grammy debería ser obligatorio para los que se atreven a dejar pasar 40 años entre lanzamientos de álbumes", dijeron, refiriéndose al periodo de cuatro décadas en el que pusieron en pausa su actividad entre The Visitors, publicado en 1981, y Voyage, su último disco, que además han reconocido que será el último de su carrera. "Sugerimos una nueva categoría", añadieron.

ABBA - I Still Have Faith In You

El tema I still have faith in you está incluido en el álbum Voyage, que ha conseguido llegar al número 1 en multitud de países y ha llegado a vender más de un millón de copias. Con él, ABBA ha conseguido volver a estar de actualidad en la industria musical cuatro décadas después de su último lanzamiento, creando una enorme expectación entre todos sus fans alrededor del mundo.

Fue una auténtica sorpresa el anuncio por parte de la banda de este nuevo trabajo, que incluye diez temas inéditos. Además de ello, están preparando un concierto virtual en mayo de 2022 en un estadio preparado para la ocasión en Londres. No serán ellos los que aparezcan encima del escenario, sino cuatro avatares creados por realidad virtual que serán versiones más jóvenes de ellos, tal y como lucían en los años 70.