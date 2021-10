“Eso es todo”: ABBA dirá adiós para siempre después de su nuevo disco

Una de cal y otra de arena. Esto es lo que nos está dando ABBA con su regreso a la música después de casi cuatro décadas en silencio. La banda sueca más importante del pop (con permiso de Roxette) publicará un nuevo disco, Voyage, el 5 de noviembre. Pero eso sí, será el último que podremos escuchar. Esta nueva separación de ABBA será la definitiva.

Así lo ha confirmado uno de los miembros, Benny Andersson, en un extenso reportaje en el diario británico The Guardian. Es ahí donde ha reconocido que la reunión del cuarteto será más efímera de lo que nos gustaría. "Esto es todo", afirma. "Tiene que serlo. En realidad, nunca llegue a decir 'esto es todo' en 1982. Nunca llegué a decirme a mí mismo que ABBA nunca iba a volver. Pero ahora sí puedo decirlo: esto es todo", añade.

Su regreso llega después de la publicación de The Visitors hace 39 años, su octavo álbum y el último hasta la fecha. Ya hemos escuchado tres de las canciones que contendrá su nuevo disco, las nuevas I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, y la compuesta en 1979 Just a Notion. Todas ellas con el sonido inconfundible de ABBA, y pronto sabremos si el resto de la lista, de diez temas, se adecua a lo que estamos acostumbrados. El músico ha asegurado en esta charla que está "muy orgulloso" de las nuevas composiciones.

Un regreso que no sólo se quedará en la publicación de un simple álbum, sino que además llevarán a cabo un espectáculo holográfico de alta tecnología. El cuarteto se presentará en modo virtual para crear un concierto innovador en el que interpretarán 22 grandes éxitos a partir de 27 de mayo del 2022, en el ABBA Arena, un recinto creado para la ocasión en Londres.

Anderson ha confesado que no acaba de entender el porqué de su enorme éxito, pero la expectación entre los fans de la banda es máxima. En poco más de una década en activo, desde 1971 hasta 1982, ABBA compuso más de 100 canciones que ya se han convertido en grandes éxitos atemporales. Desde que los conocimos triunfando en el festival de Eurovisión con Waterloo, han puesto banda sonora a muchos de los momentos de nuestra vida.

En LOS40 Classic hemos querido rendir homenaje a este mítico grupo que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años. Desde su participación en Eurovisión hasta su legado en forma de musicales protagonizados por Meryl Streep. Y es que ABBA no son solo historia de la música, son historia en letras mayúsculas. Por eso hemos creado una playlist con todos sus éxitos, pero también con otros temas de grandes artistas que se inspiraron en ellos para crear nueva música. Ya sea con samplers, por las letras o la melodía, marcaron a otras grandes estrellas de la música. Tampoco faltan aquellas versiones cantadas por otras estrellas.