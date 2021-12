La colaboración más deseada y soñada por Ana Mena (y no es ningún artista italiano)

Ana Mena tiene una agenda más apretada que los principales líderes políticos mundiales. Es una mujer absolutamente incansable que nos hace disfrutar con sus canciones, sus colaboraciones, sus futuros proyectos musicales, su participación en festivales internacionales, su paso por entregas de premios... Pero según ha desvelado en Que siga el baile en Radio Marca con Sara Carbonero hay una colaboración por la que lo dejaría todo.

Durante la entrevista la intéprete confesaba que "me gustaría mucho colaborar con Fito y Fitipaldis. Me adaptaría genial a una canción de ellos porque soy muy fan". Una mezcla que a priori puede sonar rara dado los diferentes géneros en los que se mueven ambos pero que podría sorprender a todo el mundo si llegara a producirse.

De momento la malagueña sigue trabajando en su nuevo aventura musical que será un doble disco con canciones en español y en italiano como ya nos reconoció durante su entrevista con LOS40. Ahora en los micrófonos de la radio deportiva ha insistido en que sigue trabajando a pleno ritmo: "Lo que tengo claro es que serán canciones que cuenten historias".

Lo que falta por precisar ahora es si escucharemos esa deseada y soñada colaboración con Fito y Fitipaldis u otras colaboraciones en un disco del que de momento se desconocen títulos de canciones, posibles duetos o la fecha de lanzamiento: "El disco lo estamos preparando, escribiendo, trabajando en él. No sé si podría darte una fecha porque ni siquiera yo la sé. Quiero que llegue en 2022, pero no sé si a primeros, mediados o finales. Voy a intentar de que se acelere lo máximo posible porque tengo ganas de que salga cuanto antes" confesó en LOS40.

De momento ya hemos recibido Música ligera, la primera tarjeta de presentación de la que asegura que "es un tema que me transmite mucha paz y que supone como una nueva era para mí. Tiene una melodía que te envuelve y te embruja". Una versión de Musica leggerissima, la canción de Colapesce y Dimartino para el festival de San Remo.

La artista también ha querido recordar lo que ya nos contó sobre su participación en el festival italiano y la posibilidad de que represente a Italia en Eurovisión: "Llevo dos años intentando entrar en este festival y no lo había contado nunca. Siempre lo he visto con mi familia y este año por fin me han dado la oportunidad de estar en él. Para mí sólo estar ya es un premio y no me he planteado si iría a Eurovisión si lo gano".