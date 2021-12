Este 10 de diciembre hay que incorporarlo a la biografía de Alejandro Sanz. Será el que se recuerde para hablar del lanzamiento de SANZ, un disco cocinado a fuego lento durante la pandemia con el que ha tratado de recuperar las sensaciones que le dejaban sus primeros discos.

Esa vuelta a sus orígenes y su esencia ha coincidido con su vuelta a España donde lleva instalado los dos últimos años. Y de eso, de casa, hay mucho en estas diez canciones a las que ha dado forma junto a Alfonso Pérez y Javier Limón, entre otros como Pablo López o Carlos Jean.

En cuanto a la portada del disco, podemos verle a él, cámara en mano mirando su reflejo en el espejo. “Era una forma de subrayar el autorretrato, de cuánto hay de ti en el disco, de cuánto compromiso hay con lo que vas a hacer y de lo que vas a mostrar. La necesidad de que se sepa que te estás mirando en un espejo y mostrándolo”, explica sobre el concepto.

Un título muy estudiado

También ha explicado el título. Tras El disco y La gira, parece que sigue apostando por la sencillez en estos asuntos y, en esta ocasión, ha elegido su apellido. “La gente puede pensar que soy un vago a la hora de ponerle nombre a las cosas, pero realmente es fruto de una profunda reflexión. Lo digo en serio”, aclaró entre risas, durante la presentación oficial del disco.

“A veces nos perdemos en detalles, como que el título del disco es como el nombre de una persona, pero no define lo que hay dentro, es imposible”, admite.

Reconoce que ha hablado con otros artistas como Manolo García sobre este asunto de los títulos de los discos. Reconoce que a él le costaría ponerle uno tan estudiado y puede que rebuscado como los que suele utilizar el catalán, pero admite que, en esta ocasión lo ha pensado mucho.

“Le he dado muchas vueltas y me parecía que era una declaración de intenciones. El título no es lo importante de este disco y, segundo, el título define perfectamente lo que es el disco. Puede parecer una contradicción, pero lo define muy bien porque todo lo que hay dentro es lo que he intentado demostrar durante 30 años, que no hay trampa ni cartón, que no intento engañar a nadie y que solo quieres escribir mis canciones y es lo que pretendo hacer con este disco”, explicaba.

“Sí, quizás con La Gira se me fue un poco la olla, pero SANZ está muy pensado”, insiste aportando un poco de humor al asunto. Desde luego, será difícil de olvidar.